El primer ministro británico se disculpa ante las víctimas de Epstein por haber nombrado embajador a Mandelson

Ernesto Poveda, el español que dijo no al dinero de Epstein al conocer sus delitos con menores

Compartir







El primer ministro británico, Keir Starmer, se disculpó este jueves ante las víctimas del ‘caso Epstein’ por haber nombrado al exministro Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, a pesar de conocerse su vínculo con el magnate estadounidense, mientras crece la presión sobre el líder laborista por parte de sus diputados a raíz del escándalo.

El Gobierno se ha comprometido a divulgar todos los documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson como jefe de la misión diplomática en Washington tras la exigencia de los diputados laboristas, a fin de conocer qué sabía exactamente Starmer sobre los vínculos del exembajador con el pederasta y millonario estadounidense.

PUEDE INTERESARTE Los archivos sobre Epstein desvelan las polémicas ideas de la mujer de Woody Allen sobre el abuso sexual a niñas menores

"Lamento haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado embajador en EE.UU.", dijo el líder laborista, que vive sus horas más bajas, con su popularidad por los suelos. "Las víctimas de Epstein han vivido un trauma que la mayoría de nosotros apenas podemos comprender, y han tenido que revivirlo una y otra vez", agregó Starmer, en referencia a que la rendición de cuentas de los culpables se les ha negado hasta ahora.

Así han sido sus disculpas

"Quiero decir esto: lo lamento, lamento lo que les hicieron, lamento que tantas personas con poder les fallaran" y "lamento que incluso ahora se vean obligadas a presenciar cómo esta historia se hace pública una vez más", añadió.

PUEDE INTERESARTE Sale a la luz el testamento de Jeffrey Epstein que repartió su fortuna con su novia Karyna Shuliak y otras 40 personas

En la sesión de control ayer en la Cámara de los Comunes, el primer ministro alegó que Mandelson "mintió repetidamente" sobre la profundidad de la relación que había tenido en el pasado con Epstein, quien apareció muerto en su celda en agosto de 2019.