El alcalde de Nueva York firma una orden para limitar el poder del ICE en la ciudad

Impide a agentes del ICE entrar en parkings, escuelas, albergues, hospitales y otros espacios públicos sin orden judicial

El ICE amplía el poder de sus agentes para arrestar a personas sin orden judicial

Compartir







El alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, ha firmado este viernes una orden ejecutiva para proteger a la población neoyorquina de la "aplicación abusiva de las leyes migratorias" y que limitará el poder de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad.

"En todo el país, día tras día, somos testigos de una crueldad que nos conmueve. Agentes enmascarados, pagados con nuestros propios impuestos, violan la Constitución y aterrorizan a nuestros vecinos", ha señalado durante un discurso con motivo de un desayuno interreligioso celebrado en Nueva York.

PUEDE INTERESARTE Otros dos detenidos por las protestas contra el ICE en una iglesia de Minnesota

Mamdani ha calificado al ICE como "una manifestación del abuso de poder". "Hemos preparado 30.000 guías sobre los derechos de los neoyorquinos, en diez idiomas hablados por algunas de las poblaciones más vulnerables de nuestra ciudad, para enseñar a nuestros vecinos qué hacer si el ICE les busca", ha detallado.

"No será una contienda fácil"

El alcalde ha resaltado que "no será una contienda fácil", puesto que "los agentes del ICE" ostentan "poder, armas y una sensación de impunidad". "El Ayuntamiento no mirará hacia otro lado", ha indicado, agregando que con esta medida reafirma su compromiso con los vecinos inmigrantes y con la seguridad pública en su conjunto.

En concreto, la orden impide a agentes del ICE entrar en propiedades municipales --incluyendo parkings, escuelas, albergues, hospitales y otros espacios públicos-- sin una orden judicial, mientras que prohíbe compartir datos de los neoyorquinos con las autoridades federales migratorias sin justificación legal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La medida también impulsará la creación de un comité interinstitucional para coordinar políticas en caso de una crisis grave y se llevarán a cabo auditorías para garantizar que las agencias de Nueva York cumplan con las leyes.