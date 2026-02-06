Logo de telecincotelecinco
Las conversaciones en Omán entre Estados Unidos e Irán sientan las bases para retomar las negociaciones sobre el programa nuclear

EuropaPress_7270332_muscat_feb_2026____iranian_foreign_minister_seyed_abbas_araghchi_front_and
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, encabeza la delegación en Omán. Europa Press
Estados Unidos e Irán han concluido este viernes en Mascate, la capital de Omán, una nueva ronda de conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, con un principio de acuerdo para mantener futuros contactos entre las partes.

Fuentes oficiales iraníes han confirmado el cierre de estos encuentros, aunque han precisado que “no necesariamente” las negociaciones continuarán en los próximos días. Aun así, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha calificado el resultado como “casi un acuerdo total” para seguir adelante con el proceso diplomático.

En declaraciones tras la reunión, Araqchi ha explicado que se ha decidido continuar las conversaciones, aunque el calendario, el formato y la fecha se concretarán más adelante, en nuevas consultas que se llevarán a cabo a través del ministro de Exteriores de Omán, país que actúa como mediador.

El jefe de la diplomacia iraní ha subrayado además el “buen ambiente” y el “buen comienzo” de esta ronda de contactos

Según ha informado Omán, las primeras conversaciones se han centrado por ahora en crear las condiciones adecuadas para el reinicio de las negociaciones diplomáticas y técnicas sobre el programa nuclear iraní, un asunto clave en la relación entre Teherán y Washington.

Por el momento, la delegación estadounidense, encabezada por el enviado especial Steve Witkoff, no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el contenido de los encuentros celebrados en Mascate.

El resultado de esta ronda deja la puerta abierta a una posible reactivación del diálogo, aunque el avance definitivo dependerá de las consultas que ambas partes mantengan con sus respectivas capitales en los próximos días.

