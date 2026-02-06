El vídeo de Trump donde representa al matrimonio Obama como una pareja de simios

Donald Trump ha publicado un vídeo hecho con inteligencia artificial donde aparece el matrimonio Obama como si fuese una pareja de simios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido este viernes en su plataforma Truth Social un vídeo que representa al expresidente Barack Obama y a su mujer, Michelle, como una pareja de monos.

La imagen aparece brevemente en uno de los numerosos vídeos de corte conspiratorio que Trump suele publicar en su red social. La mayor parte del mismo está atribuido al portal ultraconservador Patriot News Outlet y habla de la manipulación de las elecciones de 2020 que Trump lleva denunciando desde entonces sin prueba alguna.

Sin embargo, a los 59'', el vídeo es interrumpido por una breve animación que muestra las caras del matrimonio Obama estampadas sobre dos simios durante un par de segundos antes de reanudar el contenido original.

El vídeo publicado por Donald Trump

La animación está atribuida al usuario de X "xerias_x", quien celebra en su cuenta la reproducción de su animación, parte de un vídeo que generó con inteligencia artificial llamado Trump: Rey de la Selva, con fecha del 24 de octubre de 2025, un crudo corto en el que los rostros de líderes políticos aparecen insertados en cuerpos de animales. Todos ellos se postran ante Trump, cuya cara aparece en el cuerpo de un león.

No es la primera vez que Donad Trump utiliza la IA y las redes sociales para ridiculizar a otras personalidades. Hace unos meses la Casa Blanca difundía una imagen donde el presidente de Estados Unidos señalaba con su dedo a uno de los negociadores demócratas mientras les agasajaba con una Coca-Cola y gorras con un mensaje inconstitucional en el que se postula para una reelección en 2028.

Las imágenes y los memes forman parte de la campaña de marketing del presidente, desde que volvió a la Casa Blanca, no ha dudado ni un segundo en tirar de imaginación para demostrar de lo que es capaz. Y así lo ha vuelto a hacer. Por el momento no hay reacción por parte del matrimonio Obama.