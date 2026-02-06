Alberto Rosa 06 FEB 2026 - 16:51h.

Seis días después de que la mujer desapareciera en su casa de Arizona, los investigadores creen que sigue con vida

La presentadora Savannah Guthrie pide una prueba de vida de su madre tras su secuestro: "No tiene medicamentos, los necesita para sobrevivir"

La desaparición de Nancy, la madre de la periodista estadounidense Savannah Guthrie, ha conmocionado al país. El FBI llegó a ofrecer 50.000 dólares por información que conduzca a la mujer de 84 años, a la que se cree que secuestraron en la madrugada del domingo 1 de febrero, en su casa de Arizona.

Las autoridades ya advirtieron que Guthrie era considerada como “una adulta vulnerable” y con dificultades para andar. Usa marcapasos y necesita medicación diaria para una afección cardíaca. La periodista Savannah Guthrie, desesperada, se dirigió públicamente a los secuestradores a través de las redes sociales en un vídeo.

Visiblemente emocionada y entre lágrimas, les suplicó una prueba de vida de su madre. También se mostró dispuesta a hablar con ellos para facilitar su regreso a casa y recordó que la mujer necesita medicación diaria para el corazón. Pero lo cierto es que no ha habido respuesta por parte de los presuntos secuestradores.

Las autoridades sí que han ofrecido novedades en la investigación de un caso que ha llegado hasta el presidente Donald Trump, que asegura brindar todo el apoyo posible para resolverlo. El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, dijo que creen que “Nancy aún se encuentra con vida”, seis días después de que la mujer desapareciera de su casa, donde vivía sola. Guthrie fue vista por última vez por sus familiares el sábado por la noche después de cenar en casa de una de sus hijas.

En la madrugada del domingo, la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó. Un ‘software’ detectó a una persona en la cámara, pero no hay vídeo disponible, recoge EFE. También ha sido clave el marcapasos de la mujer. La aplicación del dispositivo mostró que Nancy se había desconectado de su teléfono.

Había indicios de allanamiento forzado en su vivienda ubicada en el vecindario de Catalina Foothills, en medio de una zona desértica en el norte de Tucson. Heith Janke, agente especial a cargo del FBI en Phoenix, informó en la rueda de prensa que una persona ha sido arrestada en relación con una “demanda de rescate fraudulenta”. La investigación continúa su curso.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en su cuenta de Truth Social que su prioridad es que la mujer regrese “sana y salva” a su hogar y envió un mensaje de apoyo a los allegados de la periodista. Trump señaló que el Gobierno está “desplegando todos los recursos” disponibles para colaborar con las autoridades que investigan el caso y participan en los operativos de búsqueda.