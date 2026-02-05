Celia Molina 05 FEB 2026 - 13:13h.

La policía de Milton, Georgia, ha iniciado la búsqueda del hijo del rapero, considerado desde el martes como persona desaparecida

La última vez que le vieron fue el pasado martes 3 de febrero, en torno a las seis de la mañana, cuando salió corriendo de su residencia

El Departamento de Policía de Milton, Georgia, Estados Unidos, ha emitido un informe de persona desaparecida para encontrar a Nathan Smith, hijo del rapero estadounidense Lil Jon, conocido por sus últimas colaboraciones con Pitbull y DJ Snake. Nathan, cuyo nombre artístico es DJ Young Slade, fue visto por última vez el pasado martes 3 de febrero, en torno a las seis de la mañana, en las inmediaciones de Baldwin Dr./Mayfield Rd., en Milton.

"El sujeto salió corriendo desde su casa y lleva desaparecido desde entonces. Se marchó a pie y no lleva teléfono. Es posible que esté desorientado y necesite ayuda. Su familia y amigos están preocupados por su seguridad", reza el comunicado de las autoridades, que instan a cualquier persona que tenga información a llamar al 678-297-6300 o enviar un correo electrónico a la detective Sarah Moore a sarah.moore@miltonga.gov.

La familia pide "privacidad en estos momentos"

El hijo del rapero y productor ha sido descrito como un joven de cabello negro y corto, con tatuajes en los labios y en la clavícula derecha, con una altura aproximada de 1,75 metros y un peso de 68 kilos. Al haber salido corriendo de su domicilio, sin que se conozca el por qué, no se sabe qué ropa lleva puesto (o si la lleva si quiera). La familia del desaparecido, a través de su representante, ha pedido "privacidad en estos momentos" y también que "sigan rezando para que Nathan vuelva a casa sano y salvo". Rough Draft Atlanta, el medio que destapó la noticia, ha dicho también que la desaparición se habría producido en "extrañas circunstancias".

Otro extraño caso de desaparición en Estados Unidos

Su padre, Jonathan Smith, más conocido como Lil Jon, es un rapero, compositor, productor discográfico y DJ estadounidense, además de ser el pionero del Crunk, un subgénero del hip-hop que combina los elementos del southern rap y bass music. Su antiguo grupo, 'Lil Jon & The East Side Boyz', sigue siendo uno de los más respetados del subgénero y él es uno de los pocos raperos que ha obtenido credibilidad dentro del mundo del rap sin hablar sobre la vida en la calle o en el gueto.

La desaparición de su hijo se ha producido casi simultáneamente a otra que ha tenido lugar al otro lado del país, en Tucson, Arizona, donde la madre de una famosa presentadora de la televisión americana, Savannah Gruthrie, continúa en paradero desconocido. Su caso también está envuelto en circunstancias sospechosas pues Nancy Gruthrie fue vista por última vez el sábado 31 de enero, mientras en su casa quedaban todas sus pertenencias, incluida su cartera, su teléfono móvil y la medicación para el corazón que necesita. El sheriff del condado declaró que se cree que fue "sacada de su casa en contra de su voluntad", algo por lo que la presentadora se ha dirigido en un vídeo a los presuntos secuestradores, para pedirles una prueba de vida de su mamá.