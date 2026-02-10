El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha remitido a la Fiscalía el caso de Fabrice Aidan relacionado con el caso Epstein

Ghislaine Maxwell ofrece a Donald Trump limpiar su nombre a cambio de un indulto

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha anunciado este martes que ha remitido a la Fiscalía el caso de Fabrice Aidan, un diplomático francés que aparece en los documentos relacionados con el caso del delincuente sexual convicto Epstein.

Aidan fue secretario principal de Asuntos Exteriores y se encuentra "actualmente en licencia por motivos personales y ocupando cargos en el sector privado", según el comunicado compartido por el titular de la cartera en redes sociales.

Barrot ha informado además que ha iniciado una "investigación administrativa para apoyar la labor del sistema judicial" y un "procedimiento disciplinario" contra el diplomático, quien aparece en numerosos documentos publicados por el Departamento de Justicia.

Aparece en casi 200 archivos

Aidan, quien fuera secretario de Estado para Oriente Próximo, intercambió decenas de correos electrónicos directos, y en ocasiones informales, con Epstein. En total, aparece en casi 200 archivos y se movió durante años dentro de la esfera de influencia del magnate, proporcionándole información diplomática, acceso a servicios y a sus redes internacionales.

Según ha revelado la unidad de investigación de Radio France, Aidan era amigo cercano del exministro y exdiplomático Terje Rod-Larsen, implicado también en los archivos y conocido por haber sido uno de los artífices de los Acuerdos de Oslo de 1993. Llegó a trabajar como su asesor en 2010.

Esto se produce después de que el exministro de Cultura francés Jack Lang haya renunciado a su cargo como presidente del Instituto del Mundo Árabe, que dirige desde 2013, tras la aparición de su nombre los documentos desclasificados de Epstein.