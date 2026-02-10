Las víctimas de la red de Jeffrey Epstein acusan a Maxwell: "Fue la arquitecta central e indispensable de la empresa de tráfico sexual"

Carlos III asegura que está "dispuesto a ayudar a la policía" con la investigación de su hermano Andrés por el caso Epstein

Ghislaine Maxwell, exnovia e Jeffrey Epstein se negó este lunes a responder a las preguntas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en relación con las nuevas investigaciones sobre el tráfico de menores con fines sexuales, que implica a importantes figuras de la política y la economía. Su abogado ha pedido clemencia al presidente estadounidense Donald Trump a cambio de contar todo lo que sabe, para, limpiar el nombre del presidente, salpicado por su amistad con el multimillonario.

"La señora Maxwell está dispuesta a hablar de todo, con honestidad, si el presidente Trump le otorga el indulto", ha afirmado el abogado David Oscar Markus, durante la comparecencia telemática de Maxwell ante la Comisión del Congreso.

Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 años en una prisión de Texas, ha optado por el silencio. Se ha acogido a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense que le permite no responder a ninguna pregunta del comité para no incriminarse.

El abogado, también, ha avisado que "solo ella puede dar toda la información". "A algunos puede que no les guste lo que escuchen, pero la verdad es lo importante. Por ejemplo, que tanto el presidente Trump como el presidente (Bill) Clinton son inocentes", ha afirmado Markus que ha subrayado "la señora Maxwell puede explicar por sí sola por qué y la opinión pública tiene derecho a esa explicación".

Al inicio de la comparecencia, Maxwell se ha acogido a la Quinta Enmienda de la Constitución para evitar declarar y así evitar incriminarse tras ser citada por dicha comisión a medida que crece la polémica por la publicación de los archivos de Epstein, que recogen información que salpica a decenas de políticos y personalidades de numerosos países del mundo.

El comportamiento de la mujer, cómplice de Epstein, ya era esperada por los legisladores, que sabían que Maxwell se negaría a testificar, aunque han advertido que la investigación seguirá

"Pero estoy aquí para decirles que los demócratas de la Cámara de Representantes, específicamente los de los Comités de Supervisión y de Justicia, ya que Pam Bondi comparecerá ante nosotros en un minuto, no nos dejaremos intimidar ni distraer. Sabemos quién debe rendir cuentas, y seguiremos adelante, nos aseguraremos de seguir investigando. Esto no nos detendrá", dijo la representante de Texas, Jasmine Crocket.

Las víctimas de la red de Epstein instan a los congresistas a tomarse con "la máxima cautela" cualquier declaración de Maxwell en un comunicado publicado antes de la comparecencia. "Instamos a la Comisión (...) a no permitir que este proceso se convierta en otro vehículo para hacer daño o silenciar a los supervivientes" de la trama.

En la carta, que publica la cadena CNN, advierten de que Maxwell ha mentido reiteradamente bajo juramento y no ha querido identificar a los hombres poderosos implicados en la red de tráfico de Epstein.

"La señora Maxwell no era una figura periférica. Fue la arquitecta central e indispensable de la empresa de tráfico sexual de Jeffrey Epstein", han denunciado. "A pesar de ello, ha rechazado colaborar con las fuerzas de seguridad o aportar información creíble y completa sobre el alcance de la red de tráfico".