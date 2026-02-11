"Su compostura y capacidad para tomar decisiones críticas en una situación de emergencia reflejan las cualidades de Austin".

La hazaña de Austin, el joven de 13 años que nadó cuatro kilómetros contracorriente para salvar a su madre y sus hermanos

El audio de la llamada de Austin, demuestra que no solo se comportó como un verdadero héroe al nadar varios kilómetros enfrentándose a un mar bravo para salvar a su familia. Cuatro kilómetros sin chaleco salvavidas y dos andando para pedir ayuda, arriesgando su vida tras la petición angustiosa de una madre que confió en él. Su calma a la hora de avisar a la policía para dar la voz de alarma demuestra su entereza.

"Hola, me llamo Austin. Tengo dos hermanos, Beau y Grace. Salimos de excursión en kayak y paddle surf, nos llevaron mar adentro y nos perdimos. Nos perdimos por ahí, eh... no sé qué hora era, pero fue hace mucho tiempo. No pudimos regresar a la orilla y mamá me dijo que regresara a buscar ayuda y no los he vuelto a ver desde entonces. Creo que están a kilómetros mar adentro. Creo que necesitamos un helicóptero para encontrarlos".

"Los perdí de vista... Ha pasado mucho tiempo desde que los vi por última vez".

El operador preguntó: '¿Mamá te dijo que te encontraría en la orilla o simplemente nadaste de regreso?'

Austin respondió: 'Mamá dijo 've a buscar ayuda, estamos en un gran problema'.

Austin no solo demostró el amor a su familia sino que lo primero que pensó al lograr su hazaña fue en ellos y no en sí mismo. Sólo después de decirle al operador en qué playa se encontraba su madre y sus hermanos y la urgente necesidad de rescatar a su familia, él mismo admitió que necesitaba ayuda urgente. De hecho se desmayó poco después de anunciar su emergencia. "Estoy sentado en la playa ahora mismo. Creo que necesito una ambulancia porque creo que tengo hipotermia. Tuve que nadar unos cuatro kilómetros contra la corriente y estoy realmente muy cansado. Creo que me voy a desmayar".

"Su compostura y capacidad para tomar decisiones críticas en una situación de emergencia reflejan las cualidades que la agencia busca en sus futuros reclutas. La forma en que se comunicó con calma durante la llamada triple 0 demuestra una vez más cómo la información clara y precisa puede ayudar en gran medida a los socorristas", dicen los rescatadores y la policía.

Esa heroicidad y la capacidad para dar pistas para su rescate propició que Beau, de 12 años, su hermana Grace, de 8 años y su madre Joanne de 47 pudieran ser rescatadas y salvaran su vida. Su madre Joanne, nunca perdió la esperanza de que su hijo llegara a la orilla. "Cantábamos, bromeábamos y… lo tomábamos como un juego hasta que empezó a ponerse el sol y ahí fue cuando empezó a haber olas muy agitadas. Olas enormes”, rememora una madre orgullosa de la hazaña de su hijo. Reconoce que estaba preparada para morir y no olvida la llegada de los equipos de rescate justo cuando los tres estaban temblando. No solo eso, en el último momento una ola gigante les separó. Fue cuando llegó el milagro. Austin lo había logrado.

El héroe aún no sabe cómo logró su hazaña, pero sí su lucha contra "olas enormes sin chaleco salvavidas. No dejaba de pensar: Sigue nadando, sigue nadando. Hice braza, hice crol, hice braza de supervivencia. Y finalmente llegué a la orilla, toqué el fondo de la playa y me desplomé”.