¿Ha tenido algún coste para Trump retirar el ICE de Minnesota?

La Administración Trump anuncia la medida vendiendo un supuesto éxito, pero las encuestas creen que el presidente ha ido demasiado lejos

El jefe interino del ICE defiende su gestión con unos "resultados históricos" pese a incidentes Minnesota

El responsable del despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota, Tom Homan, ha anunciado este jueves el fin de la operación desplegada en el estado y bautizada como 'Metro Surge', liderada por agentes del ICE. Informa en el vídeo Rubén G. Enebral.

Lo hacen vendiendo un supuesto éxito, pero ¿ha tenido algún coste para Donald Trump? El enviado del Presidente a Minnesota, Tom Homan, ha anunciado esta retirada como un éxito diciendo que el Estado es ahora más seguro, pero la realidad es que llega tras protestas masivas por todo el país y fuertes críticas en Washington, también de republicanos contra una agresiva operación migratoria.

El Gobernador Tim Waltz ha dicho que el año ya está hecho. Habla de trauma generacional y profundo impacto económico y una encuesta publicada hoy indica que 6 de cada 10 estadounidenses creen que Trump ha ido demasiado lejos. Todo esto en año electoral.

Dos muertos y 4.000 detenidos

Se anunció como como la mayor operación de control migratorio jamás realizada. Trump enviaba a Minnesota a 3.000 miembros del ICE. Con sus armas intimidatorias, sus rostros semicubiertos y el temible Greg Bovino al mando. Han desplegado allí sus métodos expeditivos cuando no letales. Dos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, morían tiroteados por los agentes. La Casa Blanca llamó a las víctimas agitadores y terroristas domésticos.

En poco más de dos meses se ha detenido a unas 4.000 personas. Entre ellas al niño de cinco años, Liam Conejo. 12 días después de su arresto era liberado por orden de un juez, que acusó al Gobierno de falta de decencia y crueldad extrema. La justicia y sobre todo la movilización social ante una intervención parapolicial que consideraban más que abusiva han logrado que Trump de por una vez marcha atrás.