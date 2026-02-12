Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Internacional

Un enorme socavón se abre en Shanghái durante las obras del metro

Un enorme socavón se abre en Shanghái durante las obras del metro
Momento exacto del suceso en plena calle. Informativos Telecinco
Compartir

Un gran socavón se ha abierto en una calle de Shanghái mientras se realizaban trabajos para la construcción de una nueva línea de metro. El hundimiento del terreno se produjo de forma repentina, provocando un gran agujero en plena vía pública.

Los trabajadores lograron apartarse a tiempo y, según las autoridades locales, no se han registrado heridos. La zona ha sido acordonada por seguridad mientras los equipos técnicos evalúan los daños y las posibles causas del incidente, que todo apunta a que están relacionadas con las obras subterráneas.

PUEDE INTERESARTE

Por el momento, el tráfico permanece restringido en el área afectada hasta que se garantice la estabilidad del terreno.

Temas