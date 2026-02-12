Un enorme socavón se abre en Shanghái durante las obras del metro

El hundimiento ocurrió durante las obras del metro y no causó heridos

Jesse Van Rootselaar, la autora del tiroteo masivo en una escuela de Canadá: una antigua alumna de 18 años con antecedentes de salud mental

Compartir







Un gran socavón se ha abierto en una calle de Shanghái mientras se realizaban trabajos para la construcción de una nueva línea de metro. El hundimiento del terreno se produjo de forma repentina, provocando un gran agujero en plena vía pública.

Los trabajadores lograron apartarse a tiempo y, según las autoridades locales, no se han registrado heridos. La zona ha sido acordonada por seguridad mientras los equipos técnicos evalúan los daños y las posibles causas del incidente, que todo apunta a que están relacionadas con las obras subterráneas.

Por el momento, el tráfico permanece restringido en el área afectada hasta que se garantice la estabilidad del terreno.