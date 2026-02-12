La atacante, que "nació varón biológico", acabó con la vida de su madre y su hermanastro antes de dirigirse al centro escolar, donde asesinó a seis personas más

Tiroteo masivo en una escuela de Canadá: 10 muertos, incluida la autora del ataque

CanadáLos habitantes del municipio de Tumbler Ridge, en Canadá, continúan conmocionados y tratando de asimilar la tragedia ocurrida tras el tiroteo masivo perpetrado en una escuela de Secundaria de la localidad. La autora del terrible ataque ha sido identificada por las autoridades como Jesse Van Rootselaar, una joven de 18 años y antigua alumna del centro que mató a nueve personas e hirió a 27 antes de quitarse la vida.

Antes de provocar el pánico en el centro educativo e irrumpir en sus instalaciones abriendo fuego indiscriminadamente, Van Rootselaar inició su periplo criminal en su propio domicilio, donde asesinó a su madre y a su hermanastro. Después, se dirigió al instituto y, con dos armas de fuego, –una pistola y un arma larga para las que no tenía licencia ni registro legal–, causó la masacre.

El tiroteo masivo de Tumbler Ridge: la asesina cursó estudios en el instituto

Según han precisado las autoridades canadienses a través del comisario adjunto Dwayne McDonald, Van Rootselaar había cursado estudios en ese instituto y lo abandonó hace cuatro años, sin que constase nada relacionado con que sufriese algún tipo de acoso escolar. Lo que sí refieren las autoridades, sin embargo, son antecedentes de asistencia policial a su vivienda y llamadas relacionadas con problemas de salud mental.

Según han revelado, Van Rootselaar “nació como varón biológico” y comenzó su proceso de transición de género hace aproximadamente seis años, algo que analizan junto a sus antecedentes. Concretamente, los agentes han constatado múltiples registros de intervenciones previas en la vivienda familiar por problemas de salud mental, y es que las autoridades habían acudido al domicilio en varias ocasiones tras recibir llamadas de emergencia. De hecho, según ha referido el comisario adjunto, Dwayne McDonald, hace dos años tuvieron que llevar a cabo una intervención en la que se le incautaron armas de fuego, lo que ahora, después de la masacre y su suicidio, pone el foco en cómo no se actuó antes sobre su inestabilidad y su salud mental.

Canadá, sobrecogida por la terrible matanza

Tras lo ocurrido, la investigación indaga en el móvil de la masacre y trata de determinar específicamente cómo Jesse van Rootselaar se hizo con el armamento empleado en el tiroteo masivo, siendo que carecía de permisos legales. En el lugar del crimen, los agentes, que ya la encontraron sin vida con una “lesión autoinfligida”, encontraron las dos armas de fuego citadas y que portaba consigo.

El hecho de que ya le hubiesen retirado algunas con anterioridad ahonda ahora, entre el dolor y la tristeza, en la indignación de los afectados y la comunidad de Tumbler Ridge por no haberse prevenido la matanza.

Tras lo ocurrido, las autoridades canadienses han expresado su conmoción y su pesar, trasladando el pésame a familiares y allegados de las víctimas, al tiempo en que han condenado lo ocurrido. Por su parte, los servicios sociales de Tumbler Ridge han habilitado unidades de apoyo psicológico para los supervivientes y familiares de los fallecidos.

"Me uno a los canadienses en el duelo junto a aquellos cuyas vidas han cambiado irreversiblemente hoy, y en la gratitud por el coraje y el altruismo de los socorristas que arriesgaron sus vidas para proteger a sus conciudadanos. Nuestra capacidad de unirnos en tiempos de crisis es lo mejor de nuestro país: nuestra empatía, nuestra unidad y nuestra compasión por los demás. Nuestros funcionarios están en estrecho contacto con sus homólogos para garantizar que la comunidad reciba el máximo apoyo posible. El Gobierno de Canadá apoya a todos los habitantes de Columbia Británica ante esta terrible tragedia", expresó el primer ministro canadiense, Mark Carney, nada más conocer lo sucedido.