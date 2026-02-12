La Internacional Progresista lanza la flotilla 'Nuestra América' hacia Cuba

La organización Internacional Progresista ha anunciado una iniciativa para poner en marcha una flotilla humanitaria que zarpará el próximo mes hacia Cuba.

Cuba, herida de muerte sin combustible: "Esto es un campo de concentración con vistas al mar"

La organización Internacional Progresista ha anunciado una iniciativa para poner en marcha una flotilla humanitaria que zarpará el próximo mes hacia Cuba, en medio de la grave crisis humanitaria que padece la isla, agudizada por las nuevas restricciones del bloqueo estadounidense, que impide el suministro de combustible.

"La administración Trump está asfixiando a la isla, cortando el suministro de combustible, vuelos y bienes esenciales para la supervivencia", ha señalado la plataforma en su página web, desde donde anuncia el lanzamiento de esta flotilla para "romper el asedio, salvar vidas y defender la autodeterminación cubana".

"Las consecuencias son letales, tanto para recién nacidos y sus madres y padres, como para los ancianos y los enfermos", apunta la organización, que anima a quien lo desee a participar en esta iniciativa para adquirir alimentos y medicinas.

La idea es que la flotilla, bautizada como 'Nuestra América', zarpe el próximo mes desde las costas del Caribe hacia Cuba, explica la Internacional Progresista.

Dos buques de la Marina mexicana han llevado a La Habana 800 toneladas de alimentos

A lo largo de este jueves, dos buques de la Marina mexicana han llegado a las costas de La Habana cargados con 800 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad. El Gobierno chileno ha anunciado que pondrá en marcha una iniciativa similar para ayudar a paliar la "dramática situación" por la que pasan los cubanos.

En los últimos meses, Cuba venía haciendo frente a una crisis de desabastecimiento de combustible que ha empeorado después de que Venezuela dejara de ser su principal proveedor a raíz de la nueva relación entre Washington y Caracas tras el arresto a principios de enero del presidente, Nicolás Maduro.

Posteriormente, la Administración Trump aumentó el bloqueo sobre la isla y amenazó con aranceles a todas aquellos países, como era el caso de México, que continuarán suministrando petróleo a la pequeña nación caribeña.

Global Sumud Flotilla (GSF) lanza una nueva misión de ayuda a Gaza desde Barcelona el 29 de marzo

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha organizado una nueva misión de ayuda humanitaria a Gaza que contará con una flotilla marítima unificada que saldrá desde Barcelona el 29 de marzo y una caravana humanitaria de personas por tierra, que partirán simultáneamente el 29 de marzo de 2026 desde diversos puertos del Mediterráneo.

Así lo ha anunciado la Fundación Nelson Mandela en Johannesburgo (Sudáfrica), que han descrito la misión como "un acto de resistencia civil global sin precedentes, movilizado en respuesta al fracaso catastrófico de gobiernos e instituciones internacionales para detener el genocidio en curso".

La operación movilizará "a miles de participantes de más de 100 países", conformando una intervención humanitaria y no violenta coordinada, y que se hará por mar y por tierra: la flotilla marítima partirá desde Barcelona, puertos de Italia y Túnez, así como de otros puntos del Mediterráneo, mientras que la caravana avanzará por tierra hacia Gaza a través del norte de África.

Entre los participantes se incluyen más de 1.000 profesionales de la salud; profesionales de la educación y de la ingeniería; equipos de reconstrucción, preparados para apoyar la supervivencia comunitaria y la recuperación; personal investigador en crímenes de guerra y "ecocidio" y observadores legales, encargados de documentar violaciones del derecho internacional.

La organización describe la misión como un rechazo directo a las recientes propuestas de reconstruir Gaza "sin soberanía palestina y sin rendición de cuentas".