Compartir







El secretario de Estado norteamericano, el cubano-estadounidense Marco Rubio, ha advertido este sábado de que los gobernantes de Cuba deberían de estar "preocupados" tras el ataque de la pasada noche en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Si yo viviera en La Habana y estuviera en el Gobierno estaría preocupado al menos un poco", ha afirmado Rubio en declaraciones a la prensa durante el acto en Mar-a-Lago en el que él, el presidente estadounidense, Donald Trump, y otros altos cargos han desgranado los detalles de la operación para capturar a Maduro.

"Deberían declarar su independencia de Cuba", según EEUU

Rubio ha asegurado que Cuba está "gobernada por hombres incompetentes y seniles, que a veces no se ven, pero incompetentes en cualquier caso". Además, ha asegurado que la seguridad de Maduro y "toda la agencia de espionaje" venezolana está "llena de cubanos". "Esta isla pobre tomó Venezuela", ha recalcado en referencia a la supuesta influencia cubana en Caracas.

"En algunos casos, uno de los problemas más grandes que tienen los venezolanos es que deberían declarar su independencia de Cuba. Han intentado colonizarla desde el punto de vista de la seguridad, así que sí, si viviera en La Habana y estuviera en el Gobierno estaría preocupado al menos un poco", ha argumentado.

Antes que Rubio, también Trump se ha referido de soslayo a Cuba y ha asegurado que busca "rodearnos de buenos vecinos". Cuba "no lo está pasando muy bien ahora mismo", según Trump, que la considera "un país fallido".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Es muy parecido en el sentido de que queremos ayudar a la gente de Cuba, pero también queremos ayudar a la gente que se ha visto obligada a salir de Cuba y a vivir en este país", ha plateado.