Cuba, herida de muerte sin combustible: "Esto es un campo de concentración con vistas al mar"

La situación en Cuba es crítica, ya no tiene combustible ni para repostar los aviones.

Crisis de desabastecimiento en Cuba: los aeropuertos internacionales de la isla se quedan sin combustible para sus aviones

Compartir







La situación en Cuba es crítica. Nunca se había enfrentado a una situación así. Ya no tiene combustible ni para repostar los aviones. Es una de las consecuencias del asedio de Estados Unidos que considera al régimen cubano una amenaza para su seguridad nacional. Un nuevo golpe para el turismo de la isla que está cayendo en picado. Cuba no puede suministrar combustible a los aviones. Los vuelos que hoy llegan de la isla caribeña al aeropuerto de Madrid han tenido que repostar en Republica Dominicana, informan Sonia Losada y Laura Gallardo.

Las aerolíneas canadienses Air Transat y WestJet han seguido los pasos de Air Canada y han decidido también cancelar operaciones con Cuba, al contrario que las principales compañías mexicanas, que sí mantienen el servicio con la isla, dentro de un contexto de escasez de combustible que sufre el destino caribeño por la asfixia económica impuesta por Estados Unidos.

En concreto, Air Transat ha suspendido temporalmente todos los movimientos aéreos a Cuba hasta el próximo 30 de abril, en tanto que establecerá vuelos de repatriación a Canadá en los próximos días. Por su parte, la segunda compañía más importante del país nortermericano, WestJet, ya ofrece reembolsos a sus clientes por las cancelaciones y la posibilidad de cambiar reserva a un destino alternativo sin penalización.

PUEDE INTERESARTE Nuevo ataque de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico deja dos muertos

En el caso de Air Canada, ha sido la primera aerolínea en suspender sus vuelos a Cuba desde ayer, si bien operará vuelos vacíos hacia el sur para recoger a cerca de 3.000 pasajeros que ya se encuentran en la isla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Al contrario que las firmas canadienses, las principales aerolíneas mexicanas ---Aeroméxico, Viva Airlines y Magnicharters-- han confirmado que mantienen sus conexiones con Cuba, según palabras del embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, en su cuenta de 'X'.

"Aeroméxico mantiene la operación de su ruta Ciudad de México-Habana", ha afirmado la firma en un comunicado, mientras que Viva ha explicado lo siguiente: "Nuestras aeronaves estarán recargando el combustible suficiente en México que nos permita seguir operando los vuelos desde el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En cuanto a las españolas, Air Europa realizará una parada en el aeropuerto de Santo Domingo (República Dominicana) para repostar durante sus viajes desde y hacia La Habana, e Iberia anunció una flexibilización de sus tarifas en los vuelos hacia Cuba, permitiendo a los pasajeros hacer cambios voluntarios.

La Administración Federal de la Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) notificó el pasado domingo que los aeropuertos internacionales de Cuba habían agotado sus reservas de combustible para aviones A1, el más utilizado para aviones comerciales, en medio del desabastecimiento que sufre la isla por el corte de gran parte del suministro procedente desde Venezuela.

Esto es un golpe fatal al turismo, una de las pocas industrias que malvivían en medio de una crisis energética sin precedentes. Infraestructuras abandonadas, dependencia energética de paises afines como Rusia y Venezuela, Trump presionando para que no se venda petróleo a Cuba. Y mas de seis décadas de dictadura comunista que los cubanos sufren.

"Ni a Trump, ni a Putin ni a Miguel ni a los extraterrestres les importamos nosotros. Han convertido la isla en un campo de concentración con vistas al mar", dice Kamil Zayas, 'El 4tico'. Como señala Anna Bensi, influencer cubana "cuando un pueblo que sufre no es escuchado y toda la disidencia es castigada, Libertad para los presos políticos y abajo la dictadura cubana". Porque la realdad es escasez de comida, sin luz, sin transporte, sin gasolina, y sin libertad. Los jóvenes alzan la voz, el régimen de Diaz Canel los silencia y no les ofrece soluciones.