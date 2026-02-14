La rana dardo es una especie que se encuentra en Colombia y Ecuador y es uno de los anfibios más venenosos del mundo

El opositor ruso Alexei Navalni murió envenenado con una toxina letal presente en la rana venenosa, según varios países

El líder opositor ruso Alexéi Navalni murió en una prisión a causa de la toxina de una rana venenosa -Epipedobates anthonyi- presente en América del Sur. Así lo han determinado en un comunicado en el que han participado Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos. Y las conclusiones llegan por la presencia de una sustancia llamada epibatidina.

La epibatidina es un compuesto heterocíclico que está presente en la piel de la rana multicolor ecuatoriana Epipedobates anthonyi, una especie conocida por su nivel de letalidad. Los medios ingleses han apuntado a que es como la morfina pero multiplicada por 250, según 'La Razón'.

Sus síntomas van desde la hipertensión hasta la muerte

En los años setenta se identificó a la primera rana que contenía epibatidina. La rana dardo es una especie que se encuentra principalmente en Colombia y Ecuador y es uno de los anfibios más venenosos del mundo. Pero fue en la década de los años 80 cuando se determinó que entre esas toxinas que tienen estos animales se encontraba la sustancia. En 1992 se pudo investigar su síntesis en un laboratorio y se realizó un análisis más detallado.

Esta sustancia provoca un cuadro sintomatológico en el que se manifiestan los receptores nicotínicos. Entre las principales reacciones se encuentran el aumento de las secreciones exocrinas, como por ejemplo la rinorrea, sialorrea y lagrimeo; así como la hipertensión, convulsiones y parálisis muscular y respiratoria, y en el peor de los casos provoca la muerte.

Tiene propiedades analgésicas no adictivas

En los experimentos que se han realizado con ratas, se determinó que a la media hora de inyectarlo, las mayores concentraciones se localizaban en el tálamo y en el colículo superior. Así, presentaban un aclaramiento lento, detectándose niveles cerebrales hasta cuatro horas después de la administración. La epibatidina, en ratones, causa presión arterial alta, parálisis respiratoria, convulsiones, coma y, en última instancia, la muerte.

A pesar de su alta toxicidad, las investigaciones demostraron que tiene propiedades analgésicas no adictivas superiores a la morfina. Y también tiene un uso histórico: las tribus indígenas de Ecuador han utilizado el veneno de estas ranas en los dardos para la caza.

"Solo el gobierno ruso tenía los medios, el motivo y la oportunidad", según Yvette Cooper

En la Conferencia de Seguridad de Múnich, la secretaria de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, declaró: "Solo el gobierno ruso tenía los medios, el motivo y la oportunidad de emplear esta toxina letal contra Alexéi Navalny durante su encarcelamiento en Rusia". "Al utilizar este tipo de veneno, el Estado ruso demostró las despreciables herramientas que tiene a su disposición y el temor abrumador que le tiene a la oposición política", añadió Cooper.

Tras publicarse esta declaración, la mujer de Navalni, Yulia Navalnaya, ha destacado que "científicos de cinco países europeos han concluido que mi marido fue envenenado con epibatidina, una neurotoxina, uno de los venenos más mortíferos de la Tierra". Y ha expresado su agradecimiento a los países europeos que "han trabajado meticulosamente durante dos años para descubrir la verdad". "Vladimir Putin es un asesino y debe rendir cuentas por todos sus crímenes".