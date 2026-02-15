Lluís Tovar 15 FEB 2026 - 16:18h.

Estados Unidos ha asegurado que están dispuestos a seguir colaborando con Europa pero con sus condiciones

Conferencia de Seguridad de Múnich: la petición de Volodímir Zelenski a Donald Trump

Estados Unidos ha rebajado el tono frente a Europa y ha asegurado que están dispuestos a seguir colaborando, pero con sus condiciones. Unas condiciones que pasan en cierta manera porque compremos la agenda trumpista y es algo que no están dispuestos a aceptar de ninguna de las maneras. Hoy, la alta representante de la diplomacia comunitaria -intentando confrontar el discurso de ayer de Marco Rubio- ha defendido los valores europeos y ha dicho que no estamos en decadencia.

Termina una Conferencia de Seguridad de Múnich en la que ha confirmado el divorcio de Europa con Estados Unidos y en la que los líderes europeos se han conjurado para independizarse en materia de defensa. Eso sí, con un verso libre de Pedro Sánchez, quien ha querido marcar perfil propio.

No quiere escuchar ninguna música que suene a rearme nuclear y ha defendido gastar mejor en defensa sin necesidad de llegar al 5%. Una conferencia en la que, quizás menos que el año pasado, pero también se ha hablado de Ucrania a la espera de una paz que Volodímir Zelensky pide que sea justa y duradera.

Zelenski agradece el apoyo europeo y asegura que Putin es "un esclavo de la guerra"

Zelenski ha agradecido este sábado el apoyo europeo --en especial a Alemania, Noruega y Países Bajos-- a su capacidad de defensa aérea y ha defendido que la "unidad es la mejor defensa contra los planes agresivos de Rusia", subrayando la importancia de contar con "garantías de seguridad sólidas" para evitar que Moscú "pueda salirse con la suya".

A ojos de Kiev, el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha convertido en un "esclavo de la guerra" que no renunciará a la agresión sin una respuesta firme y unida. Así lo ha manifestado el propio Zelenski durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, desde donde ha hecho hincapié en la adopción de garantías de seguridad "sólidas y vinculantes" para su país y para Europa antes de cerrar cualquier acuerdo que ponga fin a la invasión rusa.