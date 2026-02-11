La OTAN lanza la operación 'Centinela del Ártico' y Groenlandia respira

Europa Press 11 FEB 2026 - 22:07h.

La misión fue acordada por Rutte y Trump en las que acordaron que la alianza debía asumir mayor responsabilidad de la defensa en la región.

Dinamarca celebra el lanzamiento de 'Centinela del Ártico' con Groelandia en el foco.

La OTAN ha lanzado este miércoles la operación 'Centinela del Ártico', una misión para reforzar la presencia militar de la Alianza en la región y que es el resultado del acuerdo alcanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario general aliado, Mark Rutte, tras la crisis abierta por las pretensiones de la Casa Blanca de hacerse con el control con Groenlandia, territorio autónomo danés.

El Mando Aliado de Operaciones (ACO, por sus siglas en inglés), será el responsable de la planificación y ejecución de todos los ejercicios, actividades y operaciones que la OTAN llevará a cabo en el Ártico, reforzando así la postura de la Alianza Atlántica para garantizar que toda la región del Ártico "siga siendo segura".

Qué es Centinela del Ártico

"'Centinela del Ártico' subraya el compromiso de la Alianza de salvaguardar a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las zonas más estratégicamente significativas y ambientalmente exigentes del mundo", ha subrayado el comandante Supremo Aliado de la OTAN (SACEUR), Alexus G. Grynkewich, en un comunicado difundido por la organización.

El también general de la Fuerza Aérea estadounidense ha añadido que esta misión "aprovechará la fortaleza" de la OTAN para proteger la región ante la actividad militar de Rusia y el creciente interés económico de China en la zona.

Esta operación, denominada 'Artic Sentry' en inglés, integrará y dará coherencia a otras misiones de más bajo enfoque operativos de algunos Estados miembro de la Alianza, como la maniobra de Noruega 'Cold Response', o el ejercicio danés 'Resistencia Ártica', misión en la que participaron hasta ocho países europeos en plena crisis por Groenlandia, y que provocó la indignación de Trump cuando amenazó a los aliados con nuevos aranceles.

'Centinela del Ártico' estará dirigida por el Mando Conjunto de Fuerza de Norfolk (JFC Norfolk), ubicado en Reino Unido, cuya área de responsabilidad abarca desde diciembre todo el Ártico y polo norte, en coordinación con el Mando Aliado de Operaciones, coordinando a su vez actividades con el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y los mandos Norte y Europeo de Estados Unidos.

Según el comandante Supremo Aliado, el cuartel general de Norfolk actuará como "puente entre Norteamérica y Europa" y será "clave" para defender los accesos estratégicos entre ambos continentes a través del Ártico.

Unión de misiones

Poco después del anuncio oficial de la misión, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha valorado en una rueda de prensa desde Bruselas el lanzamiento de 'Centinela del Ártico', detallando que aprovecha las fortalezas de la Alianza al reunir "bajo un enfoque operativo común todas las actividades de la OTAN" y de los aliados en el Alto Norte.

"En una primera fase, integrará ejercicios como la danesa 'Resistencia Ártica' o el noruego 'Cold Response', actividades en las que participan decenas de miles de efectivos y con el equipamiento necesario para operar con éxito en condiciones árticas", ha explicado el ex primer ministro neerlandés.

Rutte, que ha celebrado que, de este modo, la OTAN deja clara su "determinación de garantizar la seguridad del Ártico" y de toda la Alianza, ha indicado que coordinando todo lo que los Estados miembro hacen en la región, se pueden aprovechar de manera "mucho más eficaz" sus misiones y lograr "un mayor impacto", cubriendo "cualquier laguna" que se detecte.

Con el visto nuevo de Donald Trump

Cuestionado sobre si esta operación fue uno de los puntos pactados durante su conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el Foro Económico Mundial de Davos, ha respondido que esta es una de "las varías líneas de trabajo" pactadas con la Casa Blanca, y es "garantizar que la OTAN asuma colectivamente una mayor responsabilidad en la protección del Ártico".

"'Centinela del Ártico' es un resultado claro de ese planteamiento. Además, como saben, continúan las conversaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos. Todo ello es muy relevante, especialmente para asegurar que las inversiones que se realicen tengan seguridad a largo plazo y que Rusia y China no obtengan acceso a la economía groenlandesa", ha zanjado.

Dinamarca celebra el lanzamiento de 'Centinela del Ártico'

El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, ha celebrado este miércoles el lanzamiento de la operación 'Centinela del Ártico' considerándola como una "muy buena decisión" que responde a una reivindicación sostenida por Copenhague para reforzar la presencia aliada en la región, por lo que ha señalado como "prioritario" participar en la misión.

"Me alegra mucho que ocurra ahora. Tenemos que asumir este papel en el Ártico. Creo que es una muy buena decisión, que ahora se materializará", ha afirmado en su llegada a la reunión de ministros de defensa de los Veintisiete que tiene lugar este miércoles en Bruselas, donde también ha defendido que Dinamarca llevaba tiempo defendiendo "una mayor presencia de la Alianza en el Ártico y en el Alto Norte".

El ministro danés ha puesto el acento en el respaldo unánime dentro de la organización, subrayando que la iniciativa cuenta con pleno apoyo aliado. "Es una señal muy positiva para la que contamos con pleno apoyo dentro de la OTAN", ha señalado, añadiendo que el paso dado constituye "un buen mensaje" para todos los europeos.

En cuanto al papel concreto de Dinamarca, ha dejado claro que su contribución a la misión es "una prioridad", aunque ha considerado que "todavía es muy pronto para dar detalles concretos", apuntando a conversaciones con otros aliados sobre posibles aportaciones, como medios de patrulla marítima.

"Ahora el plan está en marcha. Mi expectativa es que veremos un plan para 2026 y en adelante que muestre una mayor presencia bajo el paraguas de la OTAN. Y eso es realmente positivo, especialmente en la situación en la que nos encontramos", ha añadido.

Rutte también apuesta por elecciones en Ucrania

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha mostrado su "total confianza" en que Ucrania sería capaz de organizar unas elecciones y un referéndum en plena invasión de Rusia, y ha reiterado que corresponde a los ucranianos decidir si estarían dispuestos a ceder parte de su territorio para cerrar un acuerdo de paz.

"Tengo plena confianza en el liderazgo ucraniano y en la democracia ucraniana. En última instancia, es una decisión que les corresponde a ellos, de acuerdo con su Constitución y con la forma en que están acostumbrados a organizar este tipo de acontecimientos tan importantes", ha sostenido.

Rutte, que no ha detallado si ha recibido alguna petición concreta de Kiev para llevar a cabo esa jornada electoral, también ha indicado que siempre ha mantenido que "corresponde a los ucranianos decidir qué pueden aceptar en última instancia en un acuerdo de paz" o en un acuerdo de alto el fuego a largo plazo.

Ucrania insiste en que debe haber seguridad

La cuestión de unas eventuales elecciones los próximos meses ha saltado a la palestra ante las prisas de Estados Unidos por cerrar un acuerdo de paz antes de las elecciones de mitad de mandato y, en esta línea, el diario británico 'Financial Times' informara de los planes de Zelenski para organizar elecciones presidenciales antes del 15 de mayo.

La oficina de Zelenski en declaraciones a la agencia Ukrinform se han mostrado escéptica con esta información indicando que "nadie se opone a las elecciones, pero debe haber seguridad". "Si los rusos matan cada día, ¿cómo se pueden anunciar o considerar seriamente las elecciones en las próximas semanas?, ha subrayado la oficina presidencial ucraniana.

En todo caso, Kiev ha señalado en repetidas ocasiones que un acuerdo de paz con Rusia tendrá que pasar por su Parlamento o por un referéndum, una eventual votación que las autoridades ucranianas podría hacer coincidir con elecciones presidenciales, según ha indicado en anteriores ocasiones figuras políticas afines a Zelenski.