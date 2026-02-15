La mujer cuenta la agresión que sufrió con solo 20 años en el avión del multimillonario nada más comenzar el viaje

El testimonio de las víctimas de Jeffrey Epstein, Juliette Bryant, es desolador. La mujer cuenta cómo el multimillonario la reclutó supuestamente para llevarla desde Sudáfrica a Nueva York. Lo hace en una entrevista en un canal británico donde cuenta la agresión que sufrió con solo 20 años en el avión del multimillonario nada más comenzar el viaje y sin que las empleadas del propio Epstein movieran un dedo.

"Mientras el avión despegaba, empezó a tocarme con fuerza entre las piernas y me asusté muchísimo. De repente pensé, mi familia no me va a volver a ver. Las otras mujeres se reían. Estaba realmente petrificada. Todo esto por lo que pasé me hizo cambiar. Pensé que iba a morir", confiesa la mujer.

Se retiran miles de archivos de Epstein para proteger la identidad de las víctimas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró de su página web miles de archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, después de que se denunciara que la identidad de las víctimas había quedado comprometida.

El Departamento de Justicia indicó a medios estadounidenses que retiró los documentos afectados debido a «fallos técnicos o humanos» y aseguró que todos los archivos solicitados por las víctimas o sus abogados se retiraron para su posterior edición. La carta, presentada ante un juez federal, precisó que la revisión de los documentos continuará para asegurar que no haya más información sensible expuesta.

La publicación de archivos trastocó la vida de 100 víctimas

Abogados de las sobrevivientes afirmaron que las deficiencias en la edición de los archivos habían "trastocado" la vida de casi 100 víctimas. En un comunicado, las sobrevivientes calificaron la divulgación como "indignante" y subrayaron que no deberían haberse encontrado "nombradas, expuestas al escrutinio público ni revictimizadas".

La divulgación de los archivos se había ordenado tras la aprobación de una medida por ambas cámaras del Congreso, que obligaba al DOJ a hacer públicos los documentos relacionados con Epstein. El gobierno federal continúa examinando nuevas solicitudes y retiró un "número sustancial" de documentos identificados de forma independiente para proteger la privacidad de las víctimas.