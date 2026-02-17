telecinco.es 17 FEB 2026 - 11:25h.

Se investiga la identidad del atacante nacido Roberto Dogan, pero que se hacia llamar Roberta y Esposito.

Al menos tres muertos, incluida una niña pequeña, en un tiroteo durante un partido de hockey en Rhode Island, EEUU

Un nuevo tiroteo ha causado conmoción en Estados Unidos durante un partido de hockey infantil en una escuela del estado de Rhode Island, Washington. El atacante, que se quitó la vida, abrió fuego contra su propia familia, con la que tenía algunas rencillas, según ha informado la Policía. Hay dos víctimas mortales y tres heridos en estado crítico. La Policía está investigando la identidad del hombre, nacido Roberto Dorgan, aunque se hacía llamar Roberta o Esposito.

El Departamento de Policía de Pawtucket, en Rhode Island identificó al sospechoso del tiroteo este lunes en la pista de hielo Dennis M. Lynch Arena, de esta localidad. "Hemos identificado al sospechoso por su nombre de nacimiento: Robert Dorgan", ha informado la jefa de Policía, Tina Goncalves. "También sabemos que se llama Roberta y usa la abreviatura de Esposito", según ha publicado Telemundo.

El individuo nació en 1969, según ha asegurado Goncalves, que ha sugerido que el atacante habría mantenido una disputa familiar con algunos de sus parientes a los que fue a buscar a las gradas del partido de hockey hielo. El sospechoso entró al estadio "para ver el partido de hockey de un familiar" antes de abrir fuego.

En la rueda de prensa, la jefa de policía de Pawtucket también informó que uno de los asistentes al partido intervino y trató de detener al atacante. "Un buen samaritano intervino en la escena, y eso probablemente condujo a un rápido final de este trágico suceso hoy", contó la jefa de la Policía.

Cuando comenzaron los disparos en las gradas, los jugadores, en medio del pánico trataron de huir hacia el vestuario, mientras entre los asistentes, unos se tiraban al suelo o de escapar a toda velocidad. La investigación apunta a una posible disputa familiar y según una de las hijas del tirador, este padecía problemas mentales. Algunas fuentes aseguran que los fallecidos son su ex mujer y otro de sus hijos, mientras tres personas siguen ingresadas en estado crítico.