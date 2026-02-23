Rocío Doñoro Natalia Cons 23 FEB 2026 - 21:51h.

Caos en México: qué hacer si cancelan un vuelo y cuáles son las zonas a evitar

La muerte de 'El Mencho' en México ha sembrado el caos en el país. La violencia se ha apoderado de las calles con disturbios impulsados por el narcotráfico y los seguidores del que fuera el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha hecho un llamamiento este lunes a “todos los españoles que se encuentren, o bien por turismo o por motivos profesionales, de paso en estos momentos en México”, instándoles a contactar con el consulado para su registro.

Después de unas primeras horas de caos y de incidentes, quienes se encuentran allí aseguran que la situación está hoy un poco más tranquila. Fabio Medero ha viajado desde Tenerife a Guadalajara, Jalisco para visitar a dos amigos. Allí los narcos desataron el caos, pero él seguirá adelante con su viaje. "Se han enviado a un montón de tropas del ejército, como 10.000 unidades efectivos, entonces está todo bajo control a día de hoy", explica.

Mexicanos en España se muestran preocupados por la situación. "Está feo, estamos asustados porque veo que la situación está crítica allí", cuenta una ciudadana. En el zoo de Guadalajara tuvieron que pasar la noche más de 1.000 turistas. "Tenemos gente desde niños de brazos hasta adultos de la tercera edad", cuenta un trabajador. "La policía nos dijo que nos diésemos la vuelta, que estaban por ahí amenazando", cuenta Endika, de prácticas en México. El estaba de excursión en Michoacán y tampoco pudo volver a su casa en Guadalajara.