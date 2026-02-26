El monarca noruego recibirá el alta este jueves tras evolucionar favorablemente de una infección durante su estancia en Tenerife

Ingresado en Tenerife el rey de Noruega por una "infección" durante sus vacaciones

El rey Harald V de Noruega será dado de alta a lo largo de este jueves tras recuperarse “rápidamente” de una infección cutánea en una pierna que motivó su ingreso el pasado martes en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife.

“Su Majestad el Rey ha respondido bien al tratamiento y se ha recuperado rápidamente. Recibirá el alta hospitalaria hoy. La pareja real continuará su estancia privada en Tenerife. Aún no se ha decidido cuándo regresarán a casa”, ha informado la Casa Real noruega en un comunicado, sin ofrecer más detalles.

Seguimiento médico en Tenerife

El médico personal del monarca, Bjorn Bendz, permanecerá en Tenerife “unos días más” para seguir la evolución del rey y ha señalado que se facilitará una nueva actualización el próximo lunes o antes si se producen cambios en su estado de salud.

Este anuncio llega después de que Bendz explicara el miércoles que el estado general del rey, que se encontraba de vacaciones en la isla junto a su esposa, Sonia de Noruega, era “bueno” y que estaba “respondiendo bien al tratamiento”.

Ingreso y situación institucional

Harald V, de 89 años y rey desde 1991, fue ingresado por una infección y un cuadro de deshidratación, aunque desde el primer momento se indicó que se encontraba en buen estado. Mientras dure su convalecencia, el príncipe heredero Haakon figura en el calendario oficial de la familia real como regente hasta el 6 de marzo.