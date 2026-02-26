Un incidente aéreo activa la alerta de seguridad durante la escala del buque insignia francés en un puerto sueco

El Gobierno de Suecia ha confirmado este jueves que un dron “probablemente” ruso fue neutralizado el miércoles cuando sobrevolaba el portaaviones francés Charles de Gaulle, atracado en el puerto de Malmö.

“Probablemente se haya producido una violación del espacio aéreo sueco por un dron, relacionada con un buque militar ruso que se encontraba en Oresund”, ha afirmado el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, en declaraciones a la cadena pública STV. El ministro ha añadido que, “según todos los indicios, existe una fuerte conexión entre el buque militar ruso y este dron”.

Intervención sueca y versión francesa

Fuentes del Estado Mayor del Ejército de Francia han confirmado a Europa Press que el dron fue “controlado” por las fuerzas suecas cuando se encontraba a más de 10 kilómetros del portaaviones, sin que el incidente afectara a las operaciones del buque.

Por su parte, el Ejército sueco ha explicado en un comunicado que “tomaron medidas para neutralizar el dron”, cuyo origen no precisan, aunque posteriormente “se perdió el contacto con él”. Las autoridades han indicado además que no se han detectado más drones en la zona.

El incidente en el estrecho de Oresund

Los hechos ocurrieron en el estrecho de Oresund, cerca de la ciudad de Malmö, en el sur de Suecia, donde el Charles de Gaulle, buque insignia de la Armada francesa y el portaaviones nuclear no estadounidense más grande del mundo, hizo escala el miércoles, antes de participar en varios ejercicios de la OTAN.