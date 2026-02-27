El Gobierno mexicano identifica a cuatro posibles sucesores de ‘El Mencho’ al frente del CJNG, dos de ellos como los más probables

El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, ha señalado este viernes que el Gobierno contempla que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene hasta cuatro posibles sucesores de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, abatido el pasado fin de semana en un operativo del Ejército.

“Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación”, aunque serían dos los “más probables”, ha explicado el ministro durante la rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, celebrada en Sinaloa.

Aunque García Harfuch no dio más detalles, la prensa mexicana ha señalado como uno de los principales aspirantes a Juan Carlos Valencia González, ‘El 03’, hijastro de ‘El Mencho’, considerado heredero natural tanto por linaje como por capacidad operativa. Las autoridades de Estados Unidos ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares por su captura.

No obstante, el parentesco no garantiza la sucesión. También figuran entre los posibles relevos Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, ‘El Sapo’; Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’; Ricardo Ruiz Velasco, ‘Doble R’; y Heraclio Guerrero Martínez, ‘Tío Lako’, todos ellos señalados como figuras clave en la pugna por el liderazgo tras la muerte de ‘El Mencho’.