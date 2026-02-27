Bill Clinton, ante el Congreso por el caso Epstein: estuvo en su isla, en su avión, pero ¿le encubrió?

El Comité del Congreso quiere saber si Clinton usó su influencia para proteger a Epstein

Hillary Clinton afirma haber sido preguntada por ovnis en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein

En Estados Unidos están a punto de vivir una situación sin apenas precedentes en la historia. La declaración de un expresidente ante una comisión del Congreso. Bill Clinton va a dar explicaciones por su relación con el pedófilo Jeffrey Epstein, informa Sara Canals.

Ayer lo hizo su mujer, que dijo no conocerle, pese a las visitas de este a la Casa Blanca. Los Clinton responden con un paralelismo. Si a ellos les toca comparecer, por qué no a Trump y a su mujer. Pero eso no impide que Clinton esté de nuevo bajo los focos por asuntos sexuales -aún se recuerda el caso Mónica Lewinsky, que hizo tambalearse su presidencia- . Y no lo tiene fácil.

El Comité del Congreso quiere saber si Clinton usó su influencia para proteger a Epstein

Bill Clinton que tiene mucho que aclarar. Él mismo ha reconocido que viajó en el avión de Epstein , el Lolita Express y aparece con varias jóvenes con el rostro censurado, entre otras en la piscina de la isla de los horrores. Más allá de si participó o no en las orgías de la isla, el comité quiere saber en qué medida una figura de su calibre pudo legitimar a un depredador sexual, si violó reglas éticas o usó su influencia para proteger la red de Epstein durante décadas

Tanto él como Hillary se negaron a testificar al principio y solo accedieron cuando les amenazaron con acusarles de desacato. Aceptaron entonces e incluso pidieron que fuera con prensa y público. Sin embargo, el comité prefirió que fuera a puerta cerrada.

Hillary negó conocer a Epstein y pide citar a declarar a Trump

No tuvo problemas Hillary Clinton en hablar a su salida insistiendo en que no conocía a Epstein y pidiendo que interrogue a Trump porque él sí le conocía muy bien.

La exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton acusaba también a los republicanos de la comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de encubrir al presidente Donald Trump por su aparición en los archivos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Si esta comisión se tomara en serio conocer la verdad sobre los crímenes de Epstein, no confiaría en corrillos de prensa para obtener respuestas de nuestro presidente actual sobre su participación; le preguntaría directamente bajo juramento sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos de Epstein", ha señalado como parte de su testimonio tras ser citada a declarar.

Clinton cree que se le ha llamado a testificar a ella "para distraer la atención de las acciones" del magnate republicano y encubrirlas a pesar de los "llamamientos legítimos" a que se pronuncie sobre el caso. "¿Qué se está reteniendo? ¿Quién está siendo protegido? ¿Y por qué este encubrimiento?", se ha cuestionado Clinton, quien ha difundido su testimonio en sus redes sociales poco antes de que se produzca a puerta cerrada.

"La comisión, liderada por funcionarios electos con un compromiso de transparencia, (si quisiera llegar a la verdad) garantizaría la liberación completa de todos los archivos; que las redacciones de esos archivos protegieran a las víctimas y sobrevivientes, no a los hombres poderosos y aliados políticos", ha argüido.

En este sentido, ha afirmado que la comisión, en ese caso, "llegaría al fondo de las informaciones que apuntan a que el Departamento de Justicia retuvo entrevistas del FBI en las que una superviviente acusa al presidente Trump de crímenes atroces. Exigiría que los fiscales de Florida y Nueva York testificaran sobre por qué le dieron a Epstein un trato favorable y eligieron no perseguir a otros que pudieran haber estado implicados", ha indicado, agregando además que pediría testificar al secretario de Estado, Marco Rubio, y la fiscal general, Pam Bondi.

Clinton ha defendido así que estas acciones están diseñadas "para proteger a un partido político y a un funcionario público en lugar de buscar la verdad y la justicia para que las víctimas y supervivientes, así como para el público, que también quiere llegar al fondo de este asunto".

Los demócratas denuncia que el Departamento de Justicia ha hecho desaparecer documentos que afectan a Trump

Los demócratas denuncian que el Departamento de Justicia ha hecho desaparecer documentos del FBI archivos que incriminan a Donald Trump y aún así seguir siendo la persona que más aparece en los archivos. Los demócratas solicitan a la Fiscal General Pam Bondi que publique todos los documentos de inmediato. Tras el papelón de Hillary, que tiene asumido desde hace décadas que su marido es infiel por naturaleza, llega el turno de Clinton.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. El magnate, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, el presidente estadounidense, Donald Trump, o el propio Clinton, fue descubierto ahorcado en su celda apenas un mes después de su detención.