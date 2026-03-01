Varios turistas malagueños se encuentran en Dubái, coincidiendo con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes

Los "nervios" y el "caos" de Grego y Juan, una pareja de Badajoz atrapada en Dubái tras los ataques en Irán: "Las explosiones se escuchan"

Compartir







DubáiTuristas malagueños que se encuentran en Dubái, coincidiendo con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes, aseguran estar bien, pero con "incertidumbre" y en "calma tensa" ante lo que pueda ocurrir, y han recibido la recomendación de no salir del hotel.

Uno de ellos, Antonio, ha asegurado a EFE este domingo desde su habitación en el establecimiento hotelero que la situación en el lugar es relativamente "tranquila", hay coches por la calle y personas circulando, pero admite que también es "delicada", dado que no saben qué va a ocurrir con ellos.

PUEDE INTERESARTE Bombardean la sede de la televisión pública iraní en Teherán

Algunos han oído explosiones

Explica que desde la embajada le han aconsejado que no salgan del hotel, están en espera y confiesa que lo que en principio iba a ser una semana de placer y descanso, se ha convertido en "una pesadilla".

Él forma parte de un grupo de cuatro personas que están en el establecimiento, se trata de dos matrimonios, uno de la localidad malagueña de Nerja y otro de la de Torre del Mar, que están pendientes de las noticias, a través de las redes sociales.

PUEDE INTERESARTE El impacto de un misil iraní deja nueve muertos y 28 heridos en Israel

Salieron de Málaga el jueves 26 de febrero a la 17:40 horas en un vuelo de la aerolínea Turkish Airlines vía Estambul y llegaron a Dubái el 27 a las 7:00 hora local (en esa ciudad son tres horas más que en la península ibérica).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tienen billete de vuelta para el viernes 6 de marzo, pero como está actualmente cerrado el espacio aéreo, desconocen lo que va a deparar esta situación.

Él no ha oído explosiones, pero la otra pareja les ha afirmado que se habían escuchado un par de ellas parecidas al sonido de unos petardos, al parecer procedentes de un dron interceptado en Dubái, aunque no tiene certeza de ello.

Rastreando información ha localizado una noticia de que este domingo se vio una densa columna de humo saliendo del puerto Jebel Ali de Dubái, después de que uno de los atracaderos se incendiara por escombros resultantes de una interceptación aérea.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

No mantienen contacto con el grupo de 27 turistas malagueños que se encuentran en la misma Dubái durante un circuito por Emiratos Árabes Unidos y entre los que varios procedentes de Vélez-Málaga.

35 malagueños atrapados

Son un total de 35 los viajeros malagueños que no pueden volver de Dubái y Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, y de las Maldivas al estar cerrado el espacio aéreo por los bombardeos durante el ataque a Irán.

En Abu Dabi, capital federal de Emiratos Árabes Unidos, permanecen una madre y su hija y en el aeropuerto de la ciudad de Malé, en las Maldivas, se encuentra una pareja, mientras que una familia, al parecer, pudo salir ya este sábado desde el aeropuerto de Luxor, en Egipto, donde estaba.

La agencia de Viajes Xamoni, de Vélez-Málaga, precisó este domingo que los 26 viajeros y el guía del grupo de Dubái están bien, "dentro de la situación que les ha tocado vivir", y que "desde el primer momento cuentan con seguimiento y asistencia permanente" por parte de su equipo y del operador turístico.

Estaban pendientes de que la situación del espacio aéreo se normalizara para reubicarlos en el primer vuelo disponible y llevarlos de vuelta a casa lo antes posible y han informado a la embajada de España en Emiratos Árabes Unidos de la situación y localización del grupo.