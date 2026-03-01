Noelia Camacho 01 MAR 2026 - 22:02h.

El presidente Donald Trump asegura que los nuevos líderes de Irán quieren dialogar pero advierte que llegan tarde

Ataque de EEUU e Israel a Irán: la UE pide "máxima contención" en Irán y aboga por la desescalada

Un estudiante de Medicina iraní, que vive en España, se muestra feliz por el ataque contra Irán. Llegó hace seis años a nuestro país y el pasado enero se derrumbó al ver a miles de manifestantes asesinados por el régimen. "Al menos 40.000 personas en dos días solo. Se trata de la mayor masacre de civiles", afirma.

Y por eso no siente pena alguna por la muerte de Alí Jamenei. "Momentos de felicidad total. Mi hermana, que ha sufrido mucho como mujer, se rompió a llorar. Es imposible empeorar su sueño. Tengo muchísimas ganas de volver", confiesa.

Israel pudo atacar a Jamenei tras una pista de la CIA

Poco a poco vamos conociendo algunos detalles de cómo se precipitó esta operación bautizada como Furia Épica. Israel pudo atacar a Jamenei tras una pista de la CIA. La agencia estadounidense le dijo lugar y hora de una reunión del líder supremo iraní con otros altos cargos de su residencia.

Ya se pueden ver las imágenes que pasa el Gobierno de Donald Trump para ilustrar la operación Furia Épica: la más letal, compleja y de mayor precisión de la historia. En palabras de su secretario de guerra, a las 09:30 de la mañana, buques de guerra estadounidenses posicionados estratégicamente lanzan misiles Tomahawk.

El objetivo era neutralizar las defensas antiaéreas iraníes. Cazas furtivos, aviones espía, naves de escolta de destructores parten desde buques portaaviones como el Gerald Ford, que había llegado desde aguas griegas.

Todavía se desconoce cuándo cesarán los ataques

Todo para realizar un bombardeo masivo que se completa por primera vez con drones unidireccionales para impactar en toda la geografía de Irán: la residencia del líder como objetivo principal desde el sur, cerca del Estrecho de Onmuz, hasta Urmía, en la frontera de Turquía e Irak, en ciudades como Qom, lugar sagrado del chiismo, o Isfahán, cerca de las instalaciones nucleares.

Una operación aérea apoyada por la Fuerza Espacial, la Infantería de Marina y el Ejército de Tierra que no ha pisado terreno, ya que probablemente es línea roja. ¿Cuándo terminará? Es una incógnita. Lo que sí advirtió el jefe de Estado es que este nivel de uso del arsenal tiene un límite.

Se intensifica la seguridad alrededor de Donald Trump

EEUU ha confirmado sus primeras bajas: tres soldados muertos y cinco heridos graves. El presidente Donald Trump asegura que los nuevos líderes de Irán quieren dialogar. Nuestra reportera, Rosa Conde, relata que en Mar-a-Lago están registrando a los compañeros de la prensa.

Los han convocado a todos pero no saben si va a hablar el presidente Trump o qué va a ocurrir. Mientras, se ha confirmado que se ha intensificado la seguridad alrededor de Trump. El alto mandatario ha hablado de nuevo con Netanyahu, con los líderes de Bahréin y de Emiratos Árabes Unidos y está siguiendo muy de cerca todo lo que ocurre con el tiroteo de Texas.

Durante una entrevista telefónica a un corresponsal de Atlantic, Trump confirmó que han llamado a los nuevos líderes de Irán, quienes sí están dispuestos a negociar aunque llegan demasiado tarde. Pero recalca que todo será a su tiempo y que mientras van a seguir atacando.