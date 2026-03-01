Quién es Alireza Arafi, el líder supremo interino de Irán tras la muerte de Ali Jamenei

Su nombramiento era el único que quedaba para formar el Consejo de Liderazgo de Irán

El ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, ha sido nombrado como el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte del líder supremo, Alí Jamenei. Así lo ha informado la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema. El clérigo ha asumido su cargo junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.

El nombramiento de este jurista del Consejo de Guardianes era el único que quedaba para formar el Consejo de Liderazgo de Irán para completar provisionalmente el vacío que ha dejado la muerte de Jamenei.

Arafi, el líder muy implicado en las tareas del estamento clerical

Alireza Arafi parece que está alejado de la cúpula iraní, pero nada más lejos de la realidad. Está profundamente implicado en las tareas del estamento clerical. El clérigo, de 66 años, es vicepresidente segundo de la Asamblea de Expertos -el cuerpo deliberativo que elige al líder supremo- y ha sido miembro del poderoso Consejo de Guardianes.

Este último se encarga de examinar a los candidatos electorales y las leyes aprobadas por el Parlamento. Así, ejerce como presidente de los Seminarios Islámicos de Irán. En 2022 llegó a ser recibido en audiencia privada por el Papa Francisco.

"A los 66 años, Alireza Arafi encarna el entrelazamiento entre la autoridad religiosa y la influencia política que define la estructura de poder de Irán", aseguran desde los medios locales.

La legislación iraní señala que el organismo encargado de elegir al líder supremo es la Asamblea de Expertos, cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años, la última vez en las elecciones de marzo de 2024.

La televisión estatal iraní confirmó la muerte de Jamenei

La televisión estatal iraní ha anunciado de madrugada la muerte de Jamenei en su oficina el sábado durante los ataques de Israel y Estados Unidos. Una información que fue confirmada también por el presidente Donald Trump. El alto mandatario hizo un llamamiento al pueblo iraní a "recuperar" su país tras décadas de régimen de los ayatolás.

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro). Según la Media Luna Roja, los ataques se han saldado con más de 200 muertes.