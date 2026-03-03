Trump y Sánchez: crónica de un enfrentamiento que no cesa

La tensión, los enfrentamientos entre Sánchez y Trump han sido periódicos sobre todo durante el segundo mandato del estadounidense.

El Gobierno responde a las amenazas de Trump: "Si quiere suspender el comercio debe respetar a las empresas y los acuerdos con la UE"

La tensión, los enfrentamientos entre Sánchez y Trump han sido periódicos sobre todo durante el segundo mandato del estadounidense. Contestó duramente a la decisión del gobierno español de no aumentar el gasto en defensa. También las relaciones con Israel o los aranceles han sido motivo de disputa pública entre ambos mandatarios.

Se dieron la mano en Egipto, pero más allá de ese momento, han sido muchos sus tira y afloja. El presidente de EEUU despreció el nombre de España preguntándose si era uno de los países emergentes de los BRICS. Cada vez que ha pronunciado el nombre de nuestro país ha sido para reprochar la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a elevar el gasto en Defensa al 5% del PIB que impone Trump. En ese momento Trump se enfadó con España. "Quizás habría que echarlos de la Alianza Atlántica", llegó a decir.

Las amenazas han sido también arancelarias y directas, igual que la respuesta de Sánchez. "El problema es pensar que las reglas son para cumplimiento de todos salvo de uno". El entorno de Trump llegó a decir que comerciar con China era como cortarse el cuello. Y ahora ha llegado el punto límite. El no de España a ceder sus bases para atacar a Irán ha encendido de nuevo a un Trump que amenaza con cortar relaciones comerciales con España, de la que no quiere saber nada.