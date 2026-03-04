Alberto Rosa 04 MAR 2026 - 20:37h.

Muchos de los asistentes al funeral vestían camisetas con la foto del pequeño y la frase "Nuestro guerrero"

Italia llora la muerte del niño Domenico por complicaciones tras un trasplante de corazón

Miles de personas han dado este miércoles el último adiós Domenico, el niño que murió tras recibir un trasplante de un corazón quemado en Nápoles. El funeral se ha celebrado en la Catedral de Nola, donde se ha dado el último adiós al pequeño de dos años y dos meses que falleció el pasado 21 de febrero en el Hospital Monaldi de Nápoles.

Muchos vestían una camiseta blanca diseñada especialmente para la ocasión. En la parte delantera se ve la imagen del niño agarrando un osito de peluche y debajo se puede leer “Nuestro guerrero” escrito en italiano.

También se han visto pancartas en las que se podía leer “Todo esto no tiene sentido, que nada quede impune… Tu memoria para siempre, nunca desvaneció. Justicia para Domenico”. También se ha visto a la madre de Domenico, muy emocionada y portando un marco con la famosa foto del niño. La plaza de la Catedral de Nola se ha llenado de globos blancos en homenaje al pequeño.

Al funeral han acudido numerosas personalidades como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Con la voz entrecortada por la emoción, al final de la misa, la madre de Domenico, Patrizia, agradeció a Meloni y al prefecto de Nápoles, Michele di Bari, “su cercanía”, así como a todas las autoridades civiles y religiosas.

Seis sanitarios están siendo investigados por el suceso y podrían ser acusados de homicidio culposo en lugar de las lesiones culposas que se les imputaban en un principio.

El caso de Domenico atrajo gran atención en Italia, en parte debido a aparentes errores durante la operación. Tras una marga espera, poco antes de Navidad, se encontró donante de corazón para el niño, que nació con una cardiopatía congénita. Sin embargo, el órgano se enfrió incorrectamente durante el transporte, lo que le causó graves daños.

La ministra italiana ya lamentó el suceso la semana pasada. “Toda Italia está de luto por la pérdida del pequeño Domenico, un guerrero que nunca será olvidado". Meloni ha dedicado "a la madre, Patrizia; al padre, Antonio y a todos sus seres queridos, les envío, en mi nombre y en el del Gobierno" su "más sincero abrazo y más sentidas condolencias". "Estoy segura de que las autoridades competentes arrojarán plena luz sobre este terrible asunto", pidió Meloni.