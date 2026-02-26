Antonio Caliendo tiene 39 años y promete en una entrevista en el Corriere della Sera que luchará porque se haga justicia.

Muere Domenico, el niño de dos años al que trasplantaron un "corazón quemado" en Nápoles

Antonio Caliendo tiene 39 años. La muerte de su hijo Domenico, el niño del corazón quemado, ha conmocionado a Italia. Este joven albañil dice que está enfermo desde que ingresaron al pequeño, y que su mujer es su gran pilar, la misma que le dice que se aleje de los medios para no explotar.

La vida de Antonio se torció la mañana del 23 de diciembre de 2023. Esa misma mañana falleció su padre y pocas horas después descubrió la grave enfermedad de su hijo. En 24 horas, su mundo se derrumbó. Pero le quedaba por pasar lo peor: un calvario con su pequeño Domenico tras una operación que se había convertido en única esperanza.

Un mal presentimiento

Porque Antonio siempre tuvo un mal presentimiento con la operación de corazón su hijo. De hecho le dijo a uno de sus amigos antes de la operación que se lo quería llevar de allí. Algo en su cuerpo le decía que todo podía salir mal. Su amigo le dijo que para Domenico, el trasplante de corazón sería una vida nueva. Y por esa vida nueva, tranquila, sano y feliz, Antonio hizo caso omiso a ese instinto que le corroía por dentro. Una familia les había dado la oportunidad de un corazón nuevo para su hijo. Y no la podían desaprovechar.

Y la operación se hizo. Ahora Antonio sabe que se hizo con un corazón dañado que al final no ha podido salvar a Domenico, que luchó hasta el final, pero nadie se lo dijo frente a frente. Como el mismo Antonio desvela en una entrevista exclusiva en el Corriere della Sera "entendí que las cosas habían ido mal porque después de Nochevieja todos los médicos desaparecieron. Nadie vino a decirnos nada. Todo había terminado, pero aún no lo sabíamos".

Un duro testimonio que la evidencia demostraría después. Algo se había hecho mal durante la operación. Seis sanitarios están siendo investigados ahora en la causa de la Fiscalía de Nápoles. La atención de los investigadores se está centrando en la actuación de los equipos médicos presentes en el hospital San Maurizio de Bolzano, donde el corazón fue extraído del donante. El punto fundamental sigue siendo aclarar quién y por qué utilizó hielo seco, causando daños al órgano destinado al trasplante.

Antonio no carga contra todo el hospital. Ahora se acuerda de esas enfermeras que siempre estuvieron ahí para Domenico, que "nunca lo abandonaron, ni un instante". Y también de esos guardias de seguridad con los que se peleó en su momento, fruto de la tensión, pero que fueron a abrazarle como si nada hubiera pasado al enterarse de la muerte del pequeño. Pero se reafirma en que "la gente que fue de Nápoles a buscar el corazón con esa nevera estaba loca".

El mismo hospital emitió un comunicado. "Con profundo dolor, la Empresa Hospitalaria de los Colli comunica que esta mañana, sábado 21 de febrero de 2026, el pequeño paciente sometido a trasplante el 23 de diciembre de 2025 ha fallecido a causa de un repentino e irreversible empeoramiento de las condiciones clínicas", informó el Hospital Monaldi. "La dirección, junto con todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, expresa su más sentido pésame y se une con respeto y conmovida participación a la familia en este momento de inmenso dolor", señalaba el comunicado.

Antonio no olvida la despedida a su hijo, a ese pequeño que le decía papá desde la cama al irse por la mañana y le abría corriendo el pomo de la puerta cuando oía que llegaba con su moto después de una dura jornada de trabajo. Siempre tendrá en su memoria la imagen de su pequeño con su trajecito para su último viaje: con corbata y boina, igual que cuando salía con el abuelo.

Ahora su pequeño valiente es su ángel de la guarda, el mismo que les da fuerza para salir a todos adelante. Y Antonio no le fallará. Junto con el abogado Francesco Petruzzi, creará una fundación para ayudar a otros niños y seguirá en la batalla para saber qué paso el día en el que la esperanza se tornó infierno en esa operación. 'Hijo mío, te extrañaré, pero soy como tú, un luchador, y tendrás justicia".