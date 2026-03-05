La Casa Blanca y el ministerio de Defensa presentan los ataques del Ejército estadounidenses como un espectáculo

Última hora de la guerra en Irán: España envía una fragata militar a Chipre ante posibles ataques iraníes

Compartir







Estados Unidos se esfuerza por controlar el relato informativo sobre la guerra que ha desatado en Irán. Las informaciones que difunden las webs y otros canales del ministerio de Defensa presentan los ataques del Ejército estadounidenses como un espectáculo en el que mezclan música de acción e imágenes de un conocido videojuego. El horror, como entretenimiento.

El relato con la difusión de imágenes intentan hacer de la guerra un espectáculo y exaltar el patriotismo estadounidense. Prueba de ello son los últimos vídeos difundidos por la Casa Blanca con elementos de uno de los videojuegos más famosos de Estados Unidos para dar a conocer las operaciones de su Ejército. La combinación de imágenes y música funcionan de maravilla para demostrar el poder armamentístico del país.

El campo de batalla, sin embargo, es el horror de más de un millar de civiles muertos en Irán, la mayoría civiles y muchos menores, como suele suceder en estos conflictos, donde los menos responsables sufren las consecuencias de los políticos.