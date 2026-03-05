Logo de telecincotelecinco
La guerra en Irán, contada por EEUU como un espectáculo o un videojuego: el horror, como entretenimiento

EEUU disfraza el horror de la guerra en Irán con imágenes de videojuegos y música de acción
Las imágenes de las operaciones militares de EEUU editadas con música de acción e imágenes de videojuegos.. vídeo de Informativos Telecinco
Estados Unidos se esfuerza por controlar el relato informativo sobre la guerra que ha desatado en Irán. Las informaciones que difunden las webs y otros canales del ministerio de Defensa presentan los ataques del Ejército estadounidenses como un espectáculo en el que mezclan música de acción e imágenes de un conocido videojuego. El horror, como entretenimiento.

El relato con la difusión de imágenes intentan hacer de la guerra un espectáculo y exaltar el patriotismo estadounidense. Prueba de ello son los últimos vídeos difundidos por la Casa Blanca con elementos de uno de los videojuegos más famosos de Estados Unidos para dar a conocer las operaciones de su Ejército. La combinación de imágenes y música funcionan de maravilla para demostrar el poder armamentístico del país.

El campo de batalla, sin embargo, es el horror de más de un millar de civiles muertos en Irán, la mayoría civiles y muchos menores, como suele suceder en estos conflictos, donde los menos responsables sufren las consecuencias de los políticos.

