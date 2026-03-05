Irán anuncia un ataque con drones contra el portaaeronaves de EEUU 'Abraham Lincoln' en el golfo de Omán

Irán asegura haber atacado con drones el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el golfo de Omán en plena escalada

Las Fuerzas Armadas de Irán han informado este jueves de un ataque con drones contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el golfo de Omán, en medio de la ofensiva lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel, que se ha saldado hasta el momento con 1.200 muertos en territorio iraní.

Un portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya, el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, ha señalado en un comunicado que el buque estadounidense, que “se había acercado a las fronteras marítimas de Irán en el mar de Omán con el objetivo de congestionar el estrecho de Ormuz”, fue alcanzado por drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Asimismo, ha afirmado que el portaaviones se encontraba a unos 340 kilómetros de la frontera marítima iraní y que “huyó a toda velocidad con sus destructores”. “Ahora se encuentra a más de 1.000 kilómetros de la zona”, ha recalcado, según informaciones de la cadena de televisión IRIB.

El pasado domingo, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó cuatro misiles balísticos contra el USS Abraham Lincoln que, según la respuesta de Estados Unidos, ni siquiera se acercaron al buque.

El USS Abraham Lincoln es un portaaviones nuclear de clase Nimitz, una de las principales plataformas de proyección de aviones de combate de la Armada estadounidense. Fue botado en 1988 y su zona habitual de despliegue es el Pacífico, aunque ha participado en operaciones como la invasión de Irak y actualmente se encuentra desplegado en la región del golfo Pérsico.