Exteriores condena los ataques de Irán contra Turquía, Azerbaiyán y países del Golfo

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha condenado este jueves "enérgicamente" los nuevos ataques de Irán que se han registrado en las últimas horas en Turquía, Azerbaiyán y países del Consejo de Cooperación del Golfo, como Qatar, donde "hay que lamentar" ocho heridos.

Lo ha hecho a través de un comunicado después de que Turquía haya anunciado el derribo por parte de sistemas de defensa aérea de la OTAN de un misil balístico disparado desde Irán que "se dirigía a su espacio aéreo" tras sobrevolar Irak y Siria.

No obstante, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha rechazado estar detrás de este ataque y ha manifestado su respeto a la soberanía de Turquía, descrito como país "amigo", en una breve nota recogida por las agencias de noticias iraníes Mehr e IRNA, sin dar más detalles.

Asimismo, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha denunciado este jueves también "un acto terrorista por parte de Irán" contra el país tras un ataque con drones contra el exclave de Najicheván, que ha alcanzado al aeropuerto en esta república autónoma, al tiempo que ha confirmado que al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida a causa del incidente.

Las palabras de otros Gobiernos

De igual modo que en Turquía, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha negado también una implicación de Teherán en este ataque con drones y ha subrayado "la política de buena voluntad" de Irán con Azerbaiyán, a la vez que señala a Israel como posible responsable, prometiendo una investigación para esclarecer lo sucedido.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Qatar ha informado de que el sistema de defensa antiaérea del país ha interceptado una nueva batería de misiles lanzados desde Irán, en plena ola de ataques iraníes contra posiciones militares israelíes y estadounidenses tras la ofensiva lanzada el sábado por estos dos países contra el territorio iraní.

"Estos ataques indiscriminados de Irán, incluyendo objetivos civiles, son totalmente injustificables según el derecho internacional, constituyen violaciones flagrantes de la soberanía e integridad de dichos países e incrementan el riesgo de escalada" ha trasladado el Ministerio.

España ha comunicado que reitera su solidaridad con "estos países amigos" y su "compromiso" con la vuelta a la diplomacia y al diálogo para una "desescalada urgente".