Esperanza Calvo 06 MAR 2026 - 16:53h.

Estados Unidos advierte a Irán sobre su capacidad para seguir gastando al mismo ritmo en el frente de batalla

Todo sobre los ataques de EEUU e Israel a Irán y las consecuencias de los bombardeos

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán está a punto de cumplir una semana y no se ve el final. Los ataques sobre Irán no han bajado de intensidad y la factura humanitaria ya es enorme. También la económica.

Por el momento, ya se han contabilizado más de 1.300 muertos, entre ellos 180 niños, la mayoría en la escuela bombardeada en las primeras horas. Las imágenes de satélite sugieren que fue un ataque de precisión. Aunque hubiese un error de información, la investigación apunta a una probable responsabilidad de las tropas estadounidenses que operaban en la zona.

3.700 millones de dólares

En las 100 primeras horas de ataques, la Casa Blanca se ha gastado 3.700 millones de dólares, casi 900 millones al día. El secretario de guerra asegura que pueden aguantar mucho tiempo a este ritmo: “Irán espera que no podamos sostenerlo, lo que es un grave error de cálculo”.

También el régimen iraní dice que está preparado para una guerra prolongada, que aún tienen armas estratégicas y que están dispuestos a emplearlas y continúan con su campaña de acoso a los países del Golfo. Bahrein ha interceptado 143 drones y 78 misiles desde que comenzó la guerra, algunos como los de este jueves dirigidos hacia el complejo residencial donde se encuentra la Embajada de Israel.

También las defensas antiaéreas de Qatar, Arabia Saudí y Kuwait siguen parando drones y misiles iraníes con el altísimo coste que eso supone.