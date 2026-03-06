Pelayo Ortiz 06 MAR 2026 - 17:32h.

Los países del Golfo alertan de un petróleo a 150 dólares el barril si el conflicto de Irán se alarga

Última hora de la guerra en Irán| un avión militar español vuela a España desde Omán con 237 españoles

Compartir







Los ricos países del Golfo, los amigos árabes de Trump, no solo se quejan del golpe al turismo que va a provocar la guerra con Irán y el caos aéreo. Ven peligrar sus inversiones millonarias, sus patrocinios deportivos. Hablamos de fondos soberanos que gestionan casi 4 billones de dólares. También, grandes empresas españolas tienen como accionistas a los fondos soberanos más ricos del planeta.

Denuncian haber sido sido arrastrados al conflicto y se plantean recortar sus petrodólares repartidos por todo el mundo. "Tienen poder, por una lado, como proveedores de energía y por otro lado como inversores internacionales. Los negocios, los vuelos, todo ha quedado devastado en pocos días", señala Leticia Poole, profesora de Economía de la Universidad Europea de Valencia. Un factor en el que reincide, José Manuel Cansino Catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, "están viéndose afectados negativamente por el conflicto con Irán".

¿Quién le dio la autoridad para arrastrar a nuestra región a una guerra con Irán?

Uno de los empresarios más influyente de Emiratos Árabes, preguntaba al presidente si había calculado el daño colateral antes de apretar el gatillo: “¿Quién le dio la autoridad para arrastrar a nuestra región a una guerra con Irán? ¿Calculaste el daño colateral antes de apretar el gatillo?”.

Esperando un gesto pacífico de Trump, de momento, presionan amenazando con cerrar el grifo y subir el barril de petróleo a 150 dólares, cifra que se alcanzó en 2008, con la crisis económica mundial. "Donald Trump tiene que tener claro que esto no puede durar mucho", señala Poole. Y hay una razón. Como dice José Manuel Cansino, seguimos teniendo una economïa dependiente del petróleo.