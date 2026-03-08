Israel confirma el bombardeo de depósitos de combustible en Teherán en medio de la escalada militar con Irán

Guerra en Irán: Pezeshkian, sobre su discurso conciliador: "No vamos a permitir que se apoderen de ni un solo centímetro del suelo del país"

TeheránIrán ha designado a un nuevo líder supremo en sustitución de Jamenei, pero no ha anunciado su nombre. La Asamblea de Expertos iraní, formada por 88 clérigos, asegura que ha llegado a un consenso mientras siguen los ataques, como ha informado Catalina Gómez.

La nube negra envuelve el cielo de Teherán. Lluvia de humo y charcos negros provocados por los ataques de la noche contra instalaciones petroleras. Un humo tóxico que asfixia a los ciudadanos. Las autoridades les recomiendan que no salgan de sus casas, mientras continúan produciéndose más bombardeos fuera de Teherán y el régimen acusa además a Estados Unidos de destruir una planta desalinizadora que abastece a decenas de poblaciones..

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaban en la madrugada de este domingo que su aviación ha atacado infraestructura energética en Teherán, en el marco de la ofensiva conjunta iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán --hace ahora una semana-- con el objetivo de debilitar las capacidades militares iraníes y frenar su programa nuclear, en un conflicto que ha dejado ya más de 1.300 muertos en el país.

"La Fuerza Aérea Israelí, con la guía de la inteligencia de las FDI, atacó varias instalaciones de almacenamiento de combustible utilizados por las fuerzas militares del régimen terrorista iraní en Teherán", han indicado las Fuerzas Armadas israelíes en una publicación en redes sociales.

Irán, por su parte, ha respondido con ataques de represalia contra Israel, tal y como han hecho saber las propias FDI, que "han identificado que recientemente se han lanzado misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel". "Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza", ha señalado el Ejército israelí, instando a la población hebrea a permanecer en las "áreas protegidas" hasta nuevo aviso.

La ofensiva se produce en el contexto de la campaña militar coordinada entre Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero. Los ataques comenzaron menos de dos días después de concluir la tercera ronda de conversaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, celebradas en la ciudad suiza de Ginebra.

El balance de víctimas en Irán por los bombardeos estadounidenses e israelíes asciende a 1.330 muertos, según comunicó ante la ONU el representante permanente iraní, Amir Saeid Iravani, quien citó datos recopilados por la Media Luna Roja.

En cuanto a las represalias iraníes, los ataques han causado hasta ahora la muerte de al menos seis soldados estadounidenses, además de más de una veintena de civiles en Israel y en varios países de la región del golfo.