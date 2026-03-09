Donald Trump asegura que la guerra contra Irán está "prácticamente terminada"

Donald Trump ha asegurado en una entrevista que la guerra contra Irán está "prácticamente terminada"

Donald Trump señala que la guerra en Irán está "casi terminada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que la ofensiva contra Irán está "prácticamente terminada", más de una semana después de que los ejércitos estadounidense e israelí lanzaran un ataque sorpresa sobre el país centroasiático, lo que ha desatado n

"Creo que la guerra está prácticamente terminada", ha afirmado en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión CBS, alegando que "no les queda nada, no les queda nada en el sentido militar".

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha detallado que "no tienen Armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea". "Sus misiles están destrozados, sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluidas sus fábricas de drones", ha recalcado.

Asimismo, ha celebrado que la guerra está "muy adelantada con respecto al calendario previsto", días después de apuntar a que los ataques contra territorio iraní se prolongarían a un período de entre cuatro y cinco semanas. El Ministerio de Salud de Irán ha confirmado este domingo que la primera semana de ataques conjuntos de Estados Unidos Israel sobre el país ha dejado ya al menos 1.200 muertos y más de 10.000 heridos.

El mensaje de Trump sobre Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha avisado este domingo de que sea quien sea el nuevo líder supremo de Irán "no durará mucho" si no obtiene primero su beneplácito. "Va a tener que recibir nuestra aprobación. Si eso no ocurre, no va a durar mucho", ha avisado Trump en declaraciones a la cadena estadounidense ABC en un día que las autoridades clericales iraníes han avanzado que ya ha sido decidido el nombre del sucesor del fallecido ayatolá Alí Jamenei pero que todavía no es hora de hacer público su nombre.

"Lo que queremos", ha proseguido Trump, "es asegurarnos de que no tenemos que volver a ocuparnos de Irán cada 10 años, cuando yo no esté, para repetir lo mismo o permitir que se hagan con un arma nuclear". El presidente estadounidense, como ya avanzó estos días, estaría dispuesto a aceptar un candidato vinculado con Jamenei "si acaba siendo un buen líder, y hay muchas personas cualificadas para ello"