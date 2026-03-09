La Constitución de Irán establece que el líder supremo es el jefe del Estado y el comandante en jefe de las fuerzas armadas,

Última hora de la guerra en Irán| Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, que no gusta a Israel ni a Estados Unidos

Irán ha elegido a Mojtaba Jamenei, como líder Supremo del país. El clérigo, de 56 años, es el segundo de los seis hijos de Ali Jamenei, máximo dirigente religioso, muerto bajo los primeros misiles que lanzaron Estados Unidos e Israel contra la capital iraní. Su elección, supone la apuesta de Irán por el ala más radical y un desafío a los Estados Unidos y en particular a Donald Trump, que ya advirtió que durará poco.

Mojtaba Jamenei nació el 8 de septiembre de 1969, en la ciudad nororiental de Mashhad. Sirvió con 17 años, en el ejército durante varios períodos cortos durante la guerra entre Irán e Irak, según los medios de comunicación iraníes. En 1999, sin embargo, se trasladó a Qom, una ciudad santa considerada un importante centro de la teología chiita, para continuar sus estudios religiosos y fue a partir de ese momento que comenzó a vestir ropa clerical.

Mojtaba, a diferencia de su padre, ha mantenido un perfil bajo sin apariciones públicas ni participación en ningún cargo gubernamental. Solo se han publicado un número limitado de fotos y videos suyos, pero en los ambientes políticos desde hacía años se hablaba de la influencia que ejercía sobre su padre. Incluso en las informaciones reveladas por WikiLeaks a finales de la década de 2000, lo describían como "el poder detrás de la túnica", y se aludía a él como un "líder capaz y enérgico" dentro del régimen iraní.

La Asamablea de Expertos que ha elegido a Mojtaba lo ha presentado como "como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo, según publicaron medios iraníes.

Los poderes del líder supremo en Irán

La Constitución de Irán establece que el líder supremo es el jefe del Estado y el comandante en jefe de las fuerzas armadas, por lo cual "puede declarar la guerra y la paz y movilizar a los efectivos". Mojtaba Jamenei, además tendrá autoridad sobre la Policía Nacional y la controvertida Policía de la Moral, encargada de velar por el respeto a las tradiciones islámicas como el uso de la hijab o velo islámico.

El líder supremo, también controla el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), responsable de la seguridad interna del país, y de su ala de voluntarios, la Fuerza de Resistencia Basij. El ayatolá puede convocar referendos y, sobre todo, puede "cesar al presidente de la República".