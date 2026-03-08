Trump afirma que estaría dispuesto a aceptar un candidato vinculado con Jamenei si acaba siendo un buen líder

Guerra en Irán: Macron pide al presidente iraní que no ataque a sus vecinos y reabra el estrecho de Ormuz

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha avisado este domingo de que sea quien sea el nuevo líder supremo de Irán "no durará mucho" si no obtiene primero su beneplácito. "Va a tener que recibir nuestra aprobación. Si eso no ocurre, no va a durar mucho", ha avisado Trump en declaraciones a la cadena estadounidense ABC en un día que las autoridades clericales iraníes han avanzado que ya ha sido decidido el nombre del sucesor del fallecido ayatolá Alí Jamenei pero que todavía no es hora de hacer público su nombre.

"Lo que queremos", ha proseguido Trump, "es asegurarnos de que no tenemos que volver a ocuparnos de Irán cada 10 años, cuando yo no esté, para repetir lo mismo o permitir que se hagan con un arma nuclear".

Los candidatos para ser el nuevo líder supremo iraní

El presidente estadounidense, como ya avanzó estos días, estaría dispuesto a aceptar un candidato vinculado con Jamenei "si acaba siendo un buen líder, y hay muchas personas cualificadas para ello", ha añadido Trump, quien al poco de empezar la ofensiva de EEUU e Israel que mató al líder supremo reconoció que también habían fallecido algunos posibles sucesores aceptables por EEUU.

Las quinielas a la sucesión de Jamenei incluyen, entre otros, a su hijo Mojtaba, a sus asesores Asghar Hijazi, Ali Lariyani o Sadiq Lariyani, así como a Hasán Jomeini, el nieto del fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini.

El ayatolá Hashem Hosseini Bushehri, el encargado de anunciar la decisión

Los miembros de la Asamblea de Expertos de Irán, formada por 88 clérigos, han sido los encargados de anunciar que el líder supremo del país ya ha sido escogido. "La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado", dijo el ayatolá Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos.

Ahora, será el ayatolá Hashem Hosseini Bushehri, responsable de la secretaría de la Asamblea de Expertos, el encargado de "anunciar públicamente la decisión" de los clérigos. Así lo especificó Alamolhoda, citado por diversos medios iraníes como Tasnim y Mehr.

"Se ha elegido a la mejor opción", asegura el ayatolá Kamal Heydari

Los miembros de la Asamblea de Expertos de Irán afirman que el nuevo líder ha sido aprobado por la mayoría. "Se ha elegido a la mejor opción, aprobada por la mayoría de la Asamblea de Expertos, y el Gran Satán (Estados Unidos) también lo ha mencionado", asegura el ayatolá Kamal Heydari.

"Durante estos días, los expertos realizaron un gran esfuerzo para determinar al Líder y no fallaron. Se emitió la opinión de la mayoría de los expertos", afirmó otro de los expertos, el ayatolá Mohamad Mahdi Mirbagheri. El Ejército de Israel ha recalcado en redes sociales que atacará a quien resulte sucesor de Jamenei y a "toda persona que busque designar a un sucesor".