Carlos Franganillo entrevista a la reportera afincada en la capital iraní para analizar el conflicto en Oriente Medio

El petróleo, como arma de guerra en el conflicto en Medio Oriente: la batalla se libra en aguas del Golfo Pérsico

El conflicto en Irán está dejando teniendo importantes consecuencias en la economía mundial. El cierre del estrecho de Ormuz amenaza con más subidas del precio del petróleo. Trump resta importancia a la mayor interrupción de suministro de la historia y dice que EEUU está haciendo caja mientras Irán, a través de su nuevo líder, sigue insistiendo en convertir en arma el estrecho por donde pasa casi el 20% del petróleo del mundo.

Para entender mejor el conflicto, Carlos Franganillo ha entrevistado a la corresponsal de Informativos Telecinco en Teherán, Catalina Gómez, quien lleva viviendo en la capital iraní dos décadas. La periodista habla del ambiente que se vive hoy en las calles de Teherán.

"Lo que estamos viendo en las calles de Teherán es una gran cantidad de fuerza, especialmente de milicianos en todas las calles, mandando un mensaje a la población, no solamente de presencia militar, sino de que nadie se puede atrever a salir a la calle a pedir un cambio de régimen, como ya lo vimos entre diciembre y enero", sostiene Gómez.

"El miedo y la militarización en las calles impiden cualquier protesta contra el régimen”

La corresponsal sostiene que no hay "ningún conato de revuelta" en Teherán ni en otras partes del país debido al "miedo". "Hay miedo por esa misma militarización que hay en la calle de que nadie se atreve a salir a salir a protestar porque sabe las consecuencias y ya lo vio lo que pasó, especialmente en esos 7 y 8 de enero, cuando miles de personas fueron asesinados", narra la periodista.

"Muchos de los que vieron matar gente en enero, incluso celebran cada ataque que hace Estados Unidos. Otros dicen que se sienten atrapados, que no apoyan al sistema, pero que tampoco apoyan los ataques norteamericanos. Y luego tenemos ese otro sector de la población, el único que puede salir a la calle libremente y que lo ha hecho en múltiples ocasiones estos días y es quienes apoyan al líder supremo y a la República Islámica, que están totalmente dispuestos a morir por esta nación", describe Gómez.

Muchos han pensado que quizá Trump podría intentar aplicar lo que pasó con Venezuela en Irán, eliminado al líder para después hacerse con el control. Pero lo cierto es que el caso iraní es muy diferente.

"El sistema iraní se viene preparando por décadas y son ellos (la Guardia Revolucionaria) los que tienen relativamente el control del país y el control de esa defensa, a pesar de todas las dificultades, están logrando mantener porque tienen esa base social que logran tratar a la calle para demostrar que ellos también tienen el control de la población, aunque no sea cierto y haya mucha gente que esté en contra de ellos", concluye la reportera.