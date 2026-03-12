El secretario de Guerra, Pete Hegseth, desmantela las oficinas del Pentágono que investigó el ataque a la escuela de niñas en Minab

Irán ataca con drones a dos petroleros y un portacontenedores en el estrecho de Ormuz

El Ejército de EE.UU. bombardeó accidentalmente una escuela primaria iraní, en un ataque con misiles Tomahawk que dejó 168 civiles muertos. Son los resultados de la investigación realizada por el Pentágono, dos semanas después de lo ocurrido y muy a pesar de las negativas de Donald Trump que rechazaba cualquier responsabilidad sobre lo ocurrido. Al parecer las fuerzas estadounidenses usaron información desactualizada para el ataque que iba dirigido a una base naval iraní cercana.

El ataque con misiles estadounidenses contra la escuela Shajareh Tayyiba en Mina tuvo lugar el primer día de las operaciones militares de Israel y EEUU del 28 de febrero. Las investigaciones revelan que las Fuerzas Armadas de EE.UU. ejecutaban ataques contra una instalación vecina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

El Comando Central de EE.UU. había trazado su coordenadas de objetivo para el ataque utilizando información desactualizada proporcionada por la Agencia de Inteligencia de Defensa, lo que llevó al error de bombardear con misiles Tomahawk el centro escolar , según ha confirmado la investigación preliminar del Pentágono.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, desmanteló las oficinas de supervisión del Pentágono que habrían investigado el ataque a una escuela de niñas en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, el pasado 28 de febrero de 2026 en el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí.

El año pasado, Hegseth recortó todas las instituciones que, a su entender, no contribuían al objetivo de «letalidad», y por ello afectaron al grupo encargado de limitar el riesgo para los civiles, conocido como el Centro de Excelencia para la Protección Civil, según el portal Politico.

Según la Media Luna Roja Iraní, unas 180 personas, la mayoría niñas, murieron en el ataque contra el centro escolar, en el que también fallecieron maestros y padres.

Esta semana The New York Times analizó un vídeo publicado el domingo por la agencia iraní Mehr donde se veía que el misil Tomahawk impactaba el edificio descrito como una clínica médica en la base naval iraní. El ejército estadounidense es la única fuerza involucrada en el conflicto que utiliza misiles Tomahawk, recordaba el importante periódico .

El Pentágono ha asegurado que está investigando el ataque a la escuela, que expertos de la ONU y la organización civil Human Rights Watch (HRW) han calificado de posible "crimen de guerra".