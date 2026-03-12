Hezbolá reivindica una serie de ataques contra el norte de Israel

Las Fuerzas Armadas israelíes han ampliado este jueves la orden de evacuación emitida para la población del sur de Líbano para incluir ahora una zona situada al norte del río Litani, por lo que la petición va dirigida a los residentes de áreas situadas al sur del río Zahrani, más al norte.

"La actividad de la organización Hezbolá está obligando a las fuerzas de Israel a actuar con fuerza contra ella, especialmente en estas zonas. Las Fuerzas Armadas de Israel no tienen intención de hacerles daño", ha indicado el portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Así, ha recalcado que la medida se realiza por "cuestiones de seguridad" y ha instado a "todos los residentes situados al sur del río Zahrani a evacuar de inmediato sus hogares". "Deben trasladarse inmediatamente", ha apuntado. "Cualquier movimiento hacia el sur podría poner en peligro su vida", ha añadido.

Evacuaciones en Beirut

Asimismo, ha pedido a los residentes del barrio de Bashura, en Beirut, la capital, abandonar sus viviendas. Con una imagen en la que se puede observar un edificio marcado con un recuadro rojo, Adrai ha asegurado que el inmueble se encuentra "cerca de una instalación perteneciente al grupo Hezbolá".

"Por su seguridad y la de los miembros de su familia, deberá evacuar inmediatamente el edificio especificado y los adyacentes y alejarse de ellos a una distancia no menor de 300 metros", ha apuntado.

Posteriormente, ha instado a hacer lo mismo en el barrio de Zuqaq al Blat, en el centro de Beirut, donde ha emitido una "advertencia urgente". "A todos los presentes en el edificio marcado de rojo en el mapa adjunto y en los edificios adyacentes: se encuentran cerca de una instalación perteneciente a Hezbolá", ha reiterado.

Proyectiles de Hezbolá

El partido-milicia chií Hezbolá, por su parte, ha reivindicado la autoría de un ataque contra sistemas de defensa antiaérea en Cesarea, situada entre Tel Aviv y Haifa, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu tiene una residencia.

En este sentido, ha informado de que se han producido lanzamientos de proyectiles contra varias localidades, como Malot-Tarshiha, Shlomi y Zarit, lo que ha llevado a las fuerzas israelíes a activar las alarmas antiaéreas en Safed y la región de Galilea, si bien de momento no se han registrado víctimas ni daños.

Este mismo jueves, el Gobierno de Israel ha amenazado con "tomar" Líbano para hacer frente a la "amenaza" de Hezbolá, en medio de su campaña de bombardeos e incursiones terrestres en respuesta al disparo de proyectiles por parte del grupo en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto. Sin embargo, tanto las autoridades libanesas como el grupo chií se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en territorio libanés, algo criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.