Bolsonaro, en la UCI por una bronconeumonía

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Brasilia.

Bolsonaro, que sigue preso, necesita seguimiento médico continuo por su delicado estado de salud

Compartir







El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Brasilia por una bronconeumonía bacteriana tras sufrir fiebre alta, sudoración y escalofríos durante la noche del jueves. "Se le realizaron pruebas de imagen y análisis de laboratorio que confirmaron una bronconeumonía bacteriana bilateral de probable origen por aspiración. Actualmente se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, donde recibe tratamiento antibiótico intravenoso y soporte clínico no invasivo", han indicado los médicos en un comunicado recogido por medios brasileños.

El expresidente --que cumple una pena de prisión de 27 años por su participación en el intento de golpe de Estado de finales de 2022-- había sido trasladado este viernes al Hospital DF Star, en Brasilia, al encontrarse indispuesto por vómitos y escalofríos, según informó su hijo Flávio a través de redes sociales.

Bolsonario puede permanecer preso, pero necesita seguimiento médico continuo

Un reciente informe elaborado por la Policía Federal de Brasil concluyó que Bolsonaro necesita seguimiento médico continuo por su delicado estado de salud, si bien se constató que podía permanecer en el complejo penitenciario de Papuda en el que se encuentra cumpliendo su condena por el golpe.

PUEDE INTERESARTE El sarpullido en el cuello de Donald Trump que vuelve a suscitar dudas sobre su salud

Dicha evaluación fue ordenada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes en medio de los intentos de su defensa para que el exmandatario cumpla su condena en prisión domiciliaria por razones humanitarias. Bolsonaro ha pasado por numerosas intervenciones quirúrgicas con motivo de diversos problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales, derivadas del apuñalamiento que sufrió en 2018 cuando era candidato presidencial.

Las adherencias abdominales y sus consecuencias tras ser apuñalado

El expresidente brasileño sufre adherencias abdominales debido a aquel apuñalamiento. Las adherencias abdominales son bandas de tejido cicatrizal que se forman dentro del abdomen entre un órgano u órganos y la pared abdominal.

Cuando hay adherencias abdominales y una persona se mueve, los órganos y la pared abdominal pueden pegarse. Esos provoca que los órganos se volteen, se giren o compriman los intestinos originando obstrucción intestinal y causando un fuerte dolor. Es lo que le sucede a Jair Bolsonaro, que sufre dolor crónico en el abdomen, la consecuencia más común de esta dolencia.