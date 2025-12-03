Trump se queda dormido durante la reunión de su equipo de Gobierno que se celebró ayer

Trump anuncia "ataques en tierra" en Venezuela "muy pronto" y también amenaza a Colombia

El presidente estadounidense, Donald Trump, abre nuevos frentes internacionales en un momento en el que se cuestiona su estado de salud. Un motivo que él mismo usó para meterse con el exmandatario Joe Biden. El mandatario se reía de Biden por quedarse dormido en público, algo que ahora está haciendo él cada vez más.

Ayer, en la reunión de su equipo de Gobierno dio cabezadas en varias ocasiones. La Casa Blanca, creativamente, lo ha llamado "descansar la vista".

La Casa Blanca querría aligerar la agenda de Trump

Pero lo cierto es que estamos hablando de un hombre de 79 años, con la agenda más apretada del mundo, no solo por ser el presidente de Estados Unidos, sino porque es hiperactivo. Trump duerme cuatro horas y a las 05:30 horas ya está enchufado a su cadena favorita, ‘Fox News’. También escribe en su red social. Su récord es de ayer, cuando publicó 93 mensajes en una hora.

‘The New York Times’ ha publicado que la Casa Blanca quiere aligerar esa agenda y que duerma un poco más, una información que ha enfurecido a Trump, que no quiere bajo ningún concepto que lo comparen con Joe Biden.

Trump culpa a la prensa de las dudas sobre su estado de salud

Trump ha llamado "dormilón" a su predecesor una y otra vez. Es cierto que Biden dejó durante su presidencia varias escenas durmiendo. Y el republicano lo tuvo fácil a la hora de asignarle uno de sus hirientes motes. No ha parado de mofarse de las siestas de Biden y hasta se atrevía a hacer una promesa: "Nunca me verán dormido delante de una cámara".

Pero en su segundo mandato le está costando mantener su palabra. Nada más acceder al cargo, la obispa de Washington, Mariann Edgar Budde, lo despabiló con su reprimenda. Y le hemos visto pelear por no dormirse en el Despacho Oval. Ayer lo hizo durante una reunión de gabinete que duró más de dos horas. Minutos antes había presumido de estar mejor que nunca: "Estoy más en forma que hace 25 años".

Trump culpa a la prensa de las dudas sobre su estado de salud y de momento no hace caso a quienes le aconsejan dormir más por las noches para no dar cabezadas durante el día.