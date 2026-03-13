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Internacional

EEUU ofrece hasta 10 millones de dólares por información sobre el líder supremo iraní Mojtaba Jamenei

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Un ciudadano sostiene imágenes del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei. Europa Press
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El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este viernes una recompensa de hasta diez millones de dólares (cerca de nueve millones de euros) a cambio de información que conduzca al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei.

El Departamento de Estado ha extendido esta recompensa a otros nueve altos cargos de Teherán, incluidos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y los ministros de Inteligencia y del Interior, Esmail Jatib y Eskandar Momeni, respectivamente.

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Vínculos con la Guardia Revolucionaria

También forman parte de esta lista el asesor militar del líder supremo, el general Yahya Rahim Safavi, y el subjefe de Estado Mayor de la Oficina del líder supremo, Alí Asghar Heyazi. Washington pide asimismo recompensa por cuatro personas cuya identidad no ha sido revelada: un comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, un asesor del líder supremo, el jefe militar de la Oficina del líder supremo y el secretario del Consejo de Defensa.

"Estas personas dirigen y controlan diversos componentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), que planifica, organiza y lleva a cabo actos terroristas en todo el mundo", ha señalado la cartera dirigida por Marco Rubio.

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