La OTAN intercepta un tercer misil lanzado desde Irán en espacio aéreo de Turquía

La Alianza permanece "vigilante" tras detener otro ataque contra un Estado miembro

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El Ministerio de Defensa de Turquía ha informado este viernes de que sistemas de defensa antiaérea de la OTAN han interceptado un tercer misil balístico lanzado desde Irán en el espacio aéreo turco, un nuevo incidente que se produce a medida que avanza la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el territorio iraní.

"Los sistemas de defensa antiaérea de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental han neutralizado un misil balístico. Se están adoptando todas las medidas necesarias contra esta amenaza registrada contra el espacio aéreo y el territorio turcos", ha indicado el Ministerio de Defensa turco en un comunicado.

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Así, ha explicado que ya se están realizando consultas con Irán para "aclarar todos los aspectos de este incidente". "Se están supervisando todos los acontecimientos en la región, anteponiendo la seguridad nacional", ha añadido.

Poco después, la OTAN ha confirmado que ha vuelto a interceptar "con éxito" un misil balístico iraní que se dirigía a Turquía y ha afirmado que permanece "vigilante" ante el tercer ataque de este tipo en apenas diez días contra un Estado miembro de la Alianza Atlántica.

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"El viernes por la mañana, la OTAN ha vuelto a interceptar con éxito un misil balístico iraní que se dirigía a Turquía. La OTAN permanece vigilante y firme en la defensa de todos los aliados", ha indicado la portavoz de la Alianza, Allison Hart, en declaraciones remitidas a la prensa.

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Se trata del tercer misil lanzado por Irán hacia territorio turco desde que comenzó la ofensiva. Los otros dos proyectiles también fueron interceptados por los sistemas de la OTAN, si bien los restos cayeron sobre las provincias de Hatay y Gaziantep.

"Turquía no es parte del conflicto"

Fuentes de seguridad turcas han subrayado en declaraciones a TRT que Turquía "no es parte del conflicto" y han abogado por actuar con "precaución" para evitar verse arrastrados a una guerra. Además, han advertido de que la situación refleja "lo delicado que es el equilibrio de seguridad en la región".

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En este sentido, han afirmado que los misiles lanzados contra Turquía siguen un patrón diferente al de los proyectiles dirigidos contra países del golfo Pérsico, y han confirmado que no se han registrado víctimas ni daños materiales en ninguno de los tres incidentes.

"Turquía está actuando con responsabilidad para evitar nuevos frentes de tensión en la región y está comunicando esta postura a todas las partes implicadas", han explicado, antes de recalcar que Ankara cuenta con las capacidades necesarias para garantizar su seguridad nacional.