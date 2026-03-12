Mojtaba Jamenei manda su primer mensaje después de que se hiciera público que estaba herido en las piernas

El Pentágono confirma que EEUU lanzó los misiles contra la escuela en Irán en la que murieron 180 niñas

Compartir







El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha mandado su primer mensaje al país: el ayatolá ha prometido que Teherán "vengará la sangre de los mártires" de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en el que han asesinado a su padre, Alí Jamenei y a varios familiares. Además ha ensalzado la labor de las Fuerzas Armadas por "bloquear el camino del enemigo con golpes aplastantes".

El mensaje, publicado por la oficina de Mojtaba Jamenei a través de redes sociales, recoge que las fuerzas iraníes "han quitado a los enemigos la esperanza de dominar la patria y posiblemente dividirla". El líder religioso iraní, además, ha subrayado que "la palanca del bloqueo al estrecho de Ormuz debe seguir siendo usada", en referencia a los ataques contra buques que navegan por la importante zona marítima.

PUEDE INTERESARTE La guerra en Irán llega al Estrecho de Ormuz: tres cargueros han sido atacados por la Guardia Revolucionaria

Jamenei, que ha tenido palabras en recuerdo de su padre y del fundador de la República Islámica y ha destacado además la labor de "los combatientes del frente de la resistencia", en referencia al partido-milicia chií Hezbolá, los hutíes de Yemen y otras milicias proiraníes en Irak, al tiempo que ha reclamado a los países de la región que "expulsen a los invasores" de sus bases, que seguirán siendo atacadas por Irán.

Jamenei manda su primer mensaje después de que se hiciera público que estaba herido

Apenas unos minutos antes, la oficina de Jamenei había adelantado la publicación de un "mensaje estratégico" centrado en "siete secciones importantes", entre ellas "el martirizado líder de la Revolución --en referencia a Alí Jamenei--, el papel y deberes del pueblo, las Fuerzas Armadas, organismos ejecutivos, el frente de resistencia y los países de la región, y la lucha contra los enemigos".

PUEDE INTERESARTE Trump cree que Irán no colocó minas en el Estrecho de Ormuz y afirma que la navegación es segura

Los rumores de los últimos días apuntaban a que Mojtaba Jamenei, de 56 años, habría resultado herido durante el ataque que mató a su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, el primer día de la ofensiva, pero sin dar detalles sobre la gravedad de sus lesiones y no ha aparecido en público desde entonces.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo por la Asamblea de Expertos como sucesor de su padre, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel. En el ataque murieron además la esposa de Alí Jamenei, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La guerra desatada, por Trump y Netanyahu, ya ha provocado más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.