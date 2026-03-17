Las Fuerzas de Defensa israelíes han confirmado el ataque simultáneo "sobre las sedes de los organismos de seguridad"

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Israel ha matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, y al jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, durante la ofensiva contra la "infraestructura del régimen" en Teherán, Shiraz y Tabriz. Las Fuerzas de Defensa israelíes han confirmado el ataque simultáneo en un comunicado con "decenas de municiones sobre las sedes de los organismos de seguridad", entre ellos el Ministerio de Inteligencia y sedes de la milicia basij.

El Gobierno de Israel ha asegurado la eliminación de la cúpula militar iraní durante los bombardeos contra Teherán: "Lariyani y el comandante de los Basij fueron eliminados durante la última noche y se han unido en las profundidades del infierno a (el fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí) Jamenei, jefe del programa de aniquilación, junto a los eliminados en el eje del mal", ha dicho el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, según un mensaje publicado por su oficina.

Tanto él como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han dado orden a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de "seguir persiguiendo a la cúpula del régimen de terror y opresión en Irán" y de "cortar repetidamente la cabeza del pulpo y evitar que vuelva a crecer". "Las FDI seguirán operando en Irán con gran intensidad, atacando bienes del régimen, eliminando capacidades de lanzamiento de misiles y destruyendo infraestructura estratégica clave en todos los campos, haciendo que Irán dé pasos atrás de varias décadas", ha explicado.

Israel mantendrá la "búsqueda de los líderes del régimen del terror"

“El primer ministro y yo hemos dado instrucciones a las Fuerzas de Defensa de Israel para que continúen la búsqueda de los líderes del régimen de terror y represión en Irán”, citó el Ministerio de Defensa israelí a Katz en un comunicado.

La agencia de noticias estatal iraní Tasnim, por su parte, ha publicado posteriormente una nota manuscrita de Larijani en la que lamentaba la muerte de los miembros de la marina. La carta estaba fechada el 17 de marzo.