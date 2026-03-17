El republicano desconcierta en sus declaraciones por hacer afirmaciones que, a los pocos minutos, rectifica

Donald Trump justifica la guerra contra Irán: "Ha evitado una tercera guerra mundial"

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Donald Trump es capaz de cambiar de opinión en apenas unos segundos. Lo que dura una pregunta y la siguiente. Frente a los periodistas parece que improvisa sobre temas muy serios, como por ejemplo. ¿Cuánto durará la guerra en Irán? Lleva días diciendo cosas distintas: ""prácticamente terminada", aseguró la pasada semana o "será pronto", dijo hoy martes. Los memes del presidente de Estados Unidos ya proliferan en redes, aunque las bombas y las amenazas no son cosa de risa. La periodista Sonia Losada trae toda información.

El presidente de EEUU, sentado en su mesa en el despacho oval, parecía atento a la pregunta: "¿Podemos dar por terminada esta guerra esta semana?” Trump respondió sin titubear: "Sí, claro, afirmó. ¿En una semana?, insistió el profesional.

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"No creo, pero será pronto. No tardará mucho" y para darle más consistencia a su respuesta agregó: "Y tendremos un mundo mucho más seguro". Cada encuentro con la prensa del republicano abre un escenario imprevisto, en el que asegura y se rectifica él mismo. Hace afirmaciones que no parecen tener más fundamento que lo que viene a la cabeza en ese momento a Donald Trump.

Y no solo son las respuestas del presidente de Estados Unidos, lo más desconcertante, sino también su gusto por las adivinanzas. Habla de expresidentes que le admiran y que le dicen 'me hubiera gustado hacer lo que tú haces', en relación con la guerra de Irán, pero nadie sabe de quién habla; él tampoco lo dice, aunque los periodistas tratan de adivinar y repreguntan si se refería a "¿Bush, no?" o a "¿Clinton?", pero Trump no responde y sella ese tema con "no lo voy a decir".

El plan de Trump para reabrir el Estrecho de Ormuz no encuentra seguidores en Europa

Según el presidente de EEUU, hay países entusiasmados con su misión para liberar el Estrecho de Ormuz, a la que Europa hay dicho 'no' y no parece haber muchos seguidores para este plan que entrañaría graves riesgos en una zona estratégica que controla Irán. "Me gustaría decirles, pero... no dice, como si fuera su nueva misión secreta, porque argumenta lo hace para protegerles.

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Los discursos de Trump y sus encuentros con la prensa son una sorpresa: en un minuto después de asegurar que ya tenía países entusiastas en participar en el desbloqueo del Estrecho pide ayuda para abrirlo.

"Necesitamos un buque insignia, necesitamos cualquier aparato que tengan... Pasa otro minuto y da marcha atrás a sus palabras para recordar que, en realidad, Estados Unidos no necesita a nadie. "Somos la nación más poderosas militarmente, no les necesitamos", se reafirma aludiendo a la posible participación de Francia en su plan.

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"Pedir ayuda era solo una forma de probar lealtades", asegura el republicano: "Era solo para ver cómo reaccionaban", después de que la reacción internacional a su proyecto conjunto para reabrir por la fuerza el Estrecho de Ormuz fuera un 'no' rotundo, que el republicano ha preferido no oír, porque así es él: Trump en estado puro.